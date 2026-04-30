Galaxy S26 Ultra 登上山嵐號！旅遊神器升級有感　精彩瞬間全捕捉

▲ Galaxy S26 Ultra 登上山嵐號！旅遊神器升級有感，旅行來不及拍的瞬間這次完美留住。（採訪撰稿、攝影剪輯／ETtoday新聞雲）

記者王威智／採訪報導

「風景很美，來不及拍就錯過了！」「餐點剛上桌，吃了一口才想到要拍照」旅行途中，你有沒有遇過這種情況？現在，這些「錯過的畫面」都有機會補回來。

這次 Samsung Galaxy S26 Ultra攜手山嵐號推出限定觀光列車體驗，由記者實測，從彰化一路到台南，把旅途中最真實的狀況一一放大，也讓手機功能直接在「旅遊現場」被驗證。

搭山嵐號一路南下 Galaxy S26 Ultra化身旅遊神器，留住美好瞬間

近年旅行的方式正在改變。從單純走訪景點，到邊走邊拍、即時分享，甚至進一步用影像記錄生活細節。手機已經成為旅途中最重要的工具。

此次Galaxy S26 Ultra與山嵐號列車合作，從彰化一路前往台南，透過 Galaxy S26 Ultra 全程拍攝實測，從車廂窗景、沿途走讀到餐點細節，完整呈現手機在真實旅遊情境中的多元應用表現。

▲Galaxy S26 Ultra x 山嵐號限定觀光列車體驗，旅遊神器升級超有感 。（圖／ETtoday新聞雲）

一上車就開始拍 移動中的風景也能穩定捕捉

列車駛離彰化站，窗外風景隨著軌道推進快速變化。山嵐號的大面積落地窗，讓田野、聚落與光影幾乎無遮蔽展開，也讓人忍不住隨手舉起手機記錄。

記者一路從月台拍到車廂，實測 Galaxy S26 Ultra 在移動場景下的拍攝表現。不論是高速掠過的窗景，還是車廂內光線變化，畫面依然保有細節與層次，即使隨手拍攝，也能呈現穩定影像品質。

▲實測 Galaxy S26 Ultra 在移動拍攝下仍能穩定捕捉畫面，車廂光影細節都能清晰呈現、層次分明 。（圖／ETtoday新聞雲）

錯過的畫面也能補回來 AI讓旅遊記錄更完整

山嵐號另一個亮點，是與台南晶英酒店合作的餐盒設計。色彩與擺盤細節豐富，幾乎是每位乘客必拍的畫面。但真實情境往往是，還沒拍照就先動筷。

透過 Galaxy S26 Ultra 的「相片智慧助理（Photo Assist）」，只需輸入簡單指令，即可生成接近未食用狀態的餐點畫面，重現完整視覺效果，讓原本錯過的瞬間得以補回。

除了補拍功能外，也可進行背景替換與風格轉換，讓同一張照片延伸出不同視覺呈現，對於習慣經營社群的使用者而言，也提供更多創作彈性。

▲▼Galaxy S26 Ultra「相片智慧助理」可生成接近未食用狀態的山嵐號餐盒畫面，並支援背景替換與風格轉換，一張照片延伸多元旅遊視覺與分享內容 。（圖／ETtoday新聞雲）

智慧防窺設計 公共空間使用更安心

在列車這類公共空間使用手機，隱私保護是不少人關注的重點。Galaxy S26 Ultra 搭載的內建「智慧防窺」功能，在正面觀看時維持清晰顯示，但從側面觀看時畫面會自動變暗，同時也可針對特定APP與通知進行設定。

在旅途中滑手機、回訊息或查資料時，能在不影響操作的情況下，同步提升使用安全感。

▲Galaxy S26 Ultra 首款智慧防窺手機，側面自動防窺 正面依然清晰，並可針對特定APP與通知設定 。（圖／ETtoday新聞雲）

邊走邊拍也穩定 水平鎖定強化影像品質

在車廂內邊走邊拍、參與走讀導覽或捕捉窗外風景時，移動拍攝往往最容易出現晃動。記者實測開啟 Galaxy S26 Ultra「超穩定動態攝影-水平鎖定」功能後，即使邊走邊拍，畫面仍能維持穩定水平與流暢表現，有效降低晃動感，讓旅遊Vlog與短影音拍攝更具可看性與完成度。

即拍即傳不中斷 Quick Share讓分享更直覺

旅行中拍攝的影像不只是記錄，更是與同行夥伴即時交流的一部分。記者實測過程中驚呼：「三星竟然也支援 AirDrop 分享了！」

透過 Quick Share 功能快速傳送給同行旅伴。操作流程簡單，無需繁瑣設定，即可完成分享，現在也支援AirDrop，在不同手機裝置間也能快速互傳照片，影像交流更即時。

▲Quick Share一鍵分享，拍完即傳不卡關，旅途中影像交流更即時順暢 。（圖／ETtoday新聞雲）

Galaxy S26 Ultra升級超有感！

實際體驗下，Galaxy S26 Ultra 這次不論拍攝、AI影像處理、隱私防護與即時分享全面升級，用一支手機讓旅程從「被記錄」進一步轉化為「被完整保存與再現」。

當記錄變得更簡單，旅行的價值也不再只是當下，而是能被反覆回看、延伸與分享的每一刻。

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