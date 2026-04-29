獨／高鐵無線電遭盜接「3列車急停」！已報警提告　嚴厲譴責惡行

▲高鐵清明疏運收假日手持無線電遭盜接，導致3列行駛中高鐵臨時停車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵驚爆手持無線電遭不明人士「盜接」啟動告警，導致3列營運列車行駛中臨時停車，高鐵追查後發現該無線電就躺在基地內保管櫃內，持有者休假中，聯繫該無線電發訊者後，對方言詞矛盾，高鐵立即報警。經查該事件為通訊犯罪，對方並非高鐵員工，高鐵公司已提告追究，並對其危害安全重大惡行嚴厲譴責。

4月5日清明疏運收假日晚間11時23分，高鐵維修單位某支無線電突然在台中路段發布告警，3部高速行駛中營運列車以及1列沒載客的回送列車，因此緊急停車，高鐵巡檢後發現路線無異狀，3列載客營運的高鐵列車於20分鐘後隨即恢復行車，該起事件也造成列車出現12分鐘到20分鐘不等的延誤。

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盜接者聲稱放口袋誤觸 告警地點矛盾

由於高鐵查不出告警原因，行控中心第一時間聯繫該手持無線電及發訊者，該無線電當時關機，之後再度連繫時聯繫上，對方在對話過程內容矛盾，不但說他放置在口袋內誤觸，還聲稱他在左營基地，與發布告警的台中路段不同，之後對方更索性中斷通訊，行控中心再次想嘗試聯繫時，對方已關機失聯。

由於情況相當詭譎，高鐵也清查無線電位置，竟發現發布告警的無線電就躺在六家基地保管櫃內，且沒有遺失，持有者更在休假中，但告警卻在台中路段發出，高鐵基地控制員也與基地內各維修單位確認後，高鐵員工皆回覆無人使用該手持無線電，讓高鐵研判情況不單純，4月6日凌晨2點立即報警。

非高鐵員工遠端入侵 犯罪行為恐波及關鍵基礎設施

據了解，該起情況為通訊犯罪，一名非高鐵人員透過「盜接」的方式入侵高鐵無線電設備，並隔空啟動告警發報，讓行駛中的高鐵列車停下來，警方也已逮獲該名盜接者，確認並非高鐵員工，由於透過盜接方式入侵高鐵無線電設備讓高速行駛列車停下，甚至可能透過相同方式干擾危害其他公共運輸、關鍵基礎設施，影響層面仍待警方擴大追查。

對此，台灣高鐵公司表示，針對檢警積極偵辦「台灣高鐵手持無線電系統遭盜接案」，高鐵公司謹表達誠摯感謝。然鑒於此事攸關社會秩序維護及公共運輸安全，台灣高鐵已於4月24日提出告訴，追究行為人之法律責任，並對此等危害安全之重大惡行表達最嚴厲之譴責，也呼籲務必徹底清查幕後是否涉及團夥犯罪並追究到底，維護高鐵旅客安全及社會大眾安心乘車之重要權益。

高鐵公司說明，行控中心於4月5日晚間11時23分，突然收到維修部門所屬之某手持無線電於台中路段發報告警，造成3部營運列車依安全規定立即緊急停車，後依安全作業SOP完成路線巡檢、確認安全無虞後，於晚間11時43分恢復正常營運；然行控中心第一時間試圖聯繫發訊者，卻未能獲得正確告警原因，且對話過程中該不明人士言詞諸多矛盾，隨即更直接關機規避追究。

告警機制須驗證 嫌犯如何破解成關鍵

高鐵公司指出，當下即研判案情並不單純，立即全面清查手持無線電位置，因並未發現有遺失或異常，遂於4月6日凌晨2時許，先向地方警局報案，隨後通報鐵路警察局與刑事警察局電偵大隊協助偵辦。

高鐵公司強調，手持無線電係供人員於營運管制區工作通訊使用，部分機種設有發報告警功能。當持有者發現危害人員或行車安全情況，可第一時間優先與行控中心通話，系統會亦同步啟動發報告警、通知區域內列車駕駛依規定立即手動緊急停車，以確保安全；然啟動告警需經特別驗證程序，即使高鐵內部人員，若非經專業訓練亦無法啟動告警，嫌犯如何能夠破解，諸多疑點均待深度釐清。

高鐵公司也呼籲檢警秉持勿枉勿縱立場、務必追究到底，以維護高鐵旅客及社會大眾安全，若有高鐵內部人員涉犯內外勾結，亦將絕不寬貸。