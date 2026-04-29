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插旗台北大巨蛋　膳馨北上拓點搶攻母親節商機

▲膳馨母親節推出「土地孕育」主題桌菜，結合台灣各地風土食材呈現多元風味。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲膳馨母親節推出「土地孕育」主題桌菜，結合台灣各地風土食材呈現多元風味。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

母親節即將來臨，台菜品牌「膳馨」觀察近年聚餐趨勢，消費者不僅重視菜色美味，更講究情感價值與用餐體驗，今年推出以「土地孕育」概念創意，將台灣各地風土食材融入節慶桌菜，傳遞對母親深刻的感謝。同時，更預告將進軍台北大巨蛋 Garden City，品牌首度至北部展店也將作為未來全台拓點的前哨。

膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示，「土地孕育」呼應母親如同土地般滋養萬物的意象，嚴選多款台灣在地特色食材入菜，包括常見原住民料理的刺蔥、東部日曬飛魚乾、珍稀鳳尾筍，以及當令的茭白筍與澎湖角瓜等，透過主廚的細膩詮釋，將產地風味與人情溫度融合，讓餐桌不只是味覺饗宴，更是一場關於土地與親情的深刻對話。

主打料理「爐烤刺蔥巴萊雞」嚴選友善放牧的巴萊雞，佐以刺蔥及多款香料醃製入味，經低溫爐烤工法鎖住肉汁，呈現外皮微酥、內裡多汁的絕佳口感。刺蔥作為原住民族重要的香料作物，帶有獨特草本香氣，不僅提升風味層次，也為料理注入文化底蘊。

膳馨餐飲集團公關副總蔡馨誼指出，母親節不僅是聚餐檔期，更是一場關於「感謝」與「陪伴」的情感實踐。此外，膳馨餐飲集團也持續拓展品牌版圖，本次北上展店，不僅象徵品牌邁向全台的重要里程碑，也讓更多消費者感受台菜文化的深厚底蘊與創新。在母親節訂位熱潮與展店計畫雙重推進下，膳馨餐飲集團正以穩健步伐，持續書寫屬於台灣味的嶄新篇章。

 


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