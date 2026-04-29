　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

羽球打到「開花」還在用　立委牽線送長安國小1800顆

▲台中長安國小羽球隊獲捐1800顆羽球。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中長安國小羽球隊獲捐1800顆羽球。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市長安國小羽球隊成立12年，雖培養出不少優異選手，卻隱藏著羽球價昂、資源匱乏的窘境。立委廖偉翔在獲悉基層球隊連練習球都打到「開花」仍捨不得換後，特別牽線運彩公會理事長何昱奇，於今（29）日捐贈1800顆高品質羽球，用實質資源力挺小選手的奪冠之路。

長安國小羽球隊的雙胞胎主力選手吳碩耘、吳碩恒，從一年級開始搭檔至今已六年，兩人在球場上更是默契十足，曾多次在市長杯、總太杯等賽事中取得佳績。然而，他們也坦言，練習時最大的困擾並非體能消耗，而是羽球的品質。不僅影響擊球的手感，即便兩人默契再好，也會因為球速與穩定性不一，導致訓練效果大打折扣。

教練廖宜信感慨地說，羽球屬於高消耗品，隨著物價上漲，對學校和家長來說是一筆不小的開銷。為了不讓孩子因為沒有球打而中斷訓練，教練團甚至不惜「打工換球」，到校外的專業球館幫忙撿球、整理環境，只為換取一些球友淘汰但還能使用的球；有時經費實在銜接不上，教練們甚至會自掏腰包買新球，就是為了守住孩子們那一雙雙渴望變強的眼神。

立委廖偉翔在校園走訪過程中，得知長安國小羽球隊這種「節儉拚戰」的現況，深感基層運動發展不易。廖偉翔認為，工欲善其事，必先利其器，優秀的選手不該在羽毛殘缺不全的情況下磨練球技。因此，他迅速聯繫長期支持體育公益的運彩公會理事長何昱奇，促成了這次的捐贈。

何昱奇理事長表示，運彩公會始終致力於「取之於運動、用之於運動」，當聽聞教練需要自掏腰包，甚至去球場「撿球」來維持訓練，感到既佩服又不捨。此次捐贈的1800顆羽球，希望能減輕校方與教練的負擔，讓長安國小的球隊能有充足且穩定的物資儲備，讓孩子們在訓練時能揮灑自如，不再為了一顆球而縮手縮腳。

長安國小校長李宏仁對於這份「及時雨」表達由衷感謝。李宏仁指出，學校羽球隊屬於社團性質，旨在推廣運動風氣與培養多元才藝，但在缺乏體育班經費補助的情況下，各項器材與比賽支出確實是一大壓力。感謝廖偉翔委員與運彩公會的慷慨解囊，讓這群孩子感受到社會的溫暖。

這批1800顆羽球的到來，不僅充實了球隊的器材庫，更給予了像吳氏雙胞胎這樣有志於羽壇發展的小選手極大的鼓勵。有了高品質的訓練球，這群長安國小的羽球健兒們，將能以最完美的訓練姿態，繼續在接下來的賽事中揮拍追夢，為校、為台中爭光。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趙少康力挺韓國瑜「要開除先開除我」！開嗆季麟連：該走的是你
快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區域曝
《皮克敏》新活動出大包炎上　課長氣瘋
出國玩「會想多住幾間飯店？」　一票答案有共識：超爽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

炎夏送涼爽！建商捐11台冷氣　斗南育幼院告別悶熱

插旗台北大巨蛋　膳馨北上拓點搶攻母親節商機

羽球打到「開花」還在用　立委牽線送長安國小1800顆

母親節前夕送暖　台電捐款助脆弱家庭共享團圓餐

台南市前經發局科員涉收賄判刑3年6月　法院：間接主動索賄難再減刑

無照駕駛最高罰6萬　關山警向長者宣導新制與防詐重點

小北百貨32週年慶開跑！豪撒3千萬大獎　200萬購車金掀搶購潮

獵魚槍使用潛藏風險　利嘉警深入部落強化安全宣導

台南蜂蜜產量崩跌剩2成　陳亭妃怒轟：農業部兩週內提救助方案

百年茄冬迎風整枝　關山分局提前整備強化公共安全

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

炎夏送涼爽！建商捐11台冷氣　斗南育幼院告別悶熱

插旗台北大巨蛋　膳馨北上拓點搶攻母親節商機

羽球打到「開花」還在用　立委牽線送長安國小1800顆

母親節前夕送暖　台電捐款助脆弱家庭共享團圓餐

台南市前經發局科員涉收賄判刑3年6月　法院：間接主動索賄難再減刑

無照駕駛最高罰6萬　關山警向長者宣導新制與防詐重點

小北百貨32週年慶開跑！豪撒3千萬大獎　200萬購車金掀搶購潮

獵魚槍使用潛藏風險　利嘉警深入部落強化安全宣導

台南蜂蜜產量崩跌剩2成　陳亭妃怒轟：農業部兩週內提救助方案

百年茄冬迎風整枝　關山分局提前整備強化公共安全

湯唯證實46歲懷二胎！　曬照「大大的意外」：家裡要多匹小馬駒

張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！被問邵雨薇尷尬笑了

費洛蒙店長撩全場！中島健人以爲自己是角色原型　被打臉崩潰

炎夏送涼爽！建商捐11台冷氣　斗南育幼院告別悶熱

插旗台北大巨蛋　膳馨北上拓點搶攻母親節商機

不喝水難瘦！營養師揭「1個脂肪需3個水」：你不是餓，只是渴了

快訊／雨彈開炸！4縣市大雨特報「下到明天」　防雷擊強陣風

味全龍強化運科！延攬日職火腿情蒐人才　球員、葉總都有感

42歲王勝偉首度先發第4棒　新莊雨戰延至7點50開打

觀眾決定結局！日首部互動電影來台　製作人曝狂粉：刷100次

【台南死亡車禍】28歲女警遭輾斃！　男友殯儀館無助蹲地

地方熱門新聞

海巡攔下毒船！498塊海洛因、399包大麻銷燬４大陸漁民判重刑　

台南外勤記者學會授證登場發揮第四權正向力量

中壢堵車夢魘升級　彭俊豪促速解決

金門男企圖泅泳偷渡竟是離職警察

未依規二段式左轉釀連環撞　屏東市3騎士送醫

國民黨斗六市長初選出爐　黃尤美92.5％高支持率勝出

桃園更年期婦女課程　以藝療心助女性自我照顧

捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車

南投縣首辦原民歌唱大賽冠軍獎10萬

首部《日本檢察實務》出版 跨國法制交流再進化

中國海警闖金門海域海巡即時驅離

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

執行署彰化分署有感服務行動列車前進信義鄉

富岡漁民遭魟魚刺傷　海巡即時通報救護送醫

更多熱門

相關新聞

比公園還綠的建築怎麼蓋？　「垂直森林教父」親揭設計核心

比公園還綠的建築怎麼蓋？　「垂直森林教父」親揭設計核心

「垂直森林」教父、榮獲過國際最佳高層建築獎的新加坡WOHA建築師事務所、創辦人黃文森今（29）日在台中演講，7年前他因在台中的作品「磐鈺雲華」，間接促成台中市宜居建築法案，在開講前黃文森特別安排參訪回訪，更笑稱：「就像是阿公看孫子。」

想讓中校妻請假顧小孩　中尉尪盜用公印獲緩刑

想讓中校妻請假顧小孩　中尉尪盜用公印獲緩刑

台中局處頻出包！主管要基層偷拍辣妹照傳群組　局長備詢睡著被轟出場

台中局處頻出包！主管要基層偷拍辣妹照傳群組　局長備詢睡著被轟出場

菸蒂釀3店燒光　輪胎行老闆判5月

菸蒂釀3店燒光　輪胎行老闆判5月

108kg男揍飛護理師還罵髒話　判刑6月

108kg男揍飛護理師還罵髒話　判刑6月

關鍵字：

長安國小羽球隊運彩公會基層運動羽球捐贈台中

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

20歲女大生撞女警害命！肇事顧看車損遭肉搜　校方回應了

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面