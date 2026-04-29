羽球打到「開花」還在用　立委牽線送長安國小1800顆

▲台中長安國小羽球隊獲捐1800顆羽球。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長安國小羽球隊成立12年，雖培養出不少優異選手，卻隱藏著羽球價昂、資源匱乏的窘境。立委廖偉翔在獲悉基層球隊連練習球都打到「開花」仍捨不得換後，特別牽線運彩公會理事長何昱奇，於今（29）日捐贈1800顆高品質羽球，用實質資源力挺小選手的奪冠之路。

長安國小羽球隊的雙胞胎主力選手吳碩耘、吳碩恒，從一年級開始搭檔至今已六年，兩人在球場上更是默契十足，曾多次在市長杯、總太杯等賽事中取得佳績。然而，他們也坦言，練習時最大的困擾並非體能消耗，而是羽球的品質。不僅影響擊球的手感，即便兩人默契再好，也會因為球速與穩定性不一，導致訓練效果大打折扣。

教練廖宜信感慨地說，羽球屬於高消耗品，隨著物價上漲，對學校和家長來說是一筆不小的開銷。為了不讓孩子因為沒有球打而中斷訓練，教練團甚至不惜「打工換球」，到校外的專業球館幫忙撿球、整理環境，只為換取一些球友淘汰但還能使用的球；有時經費實在銜接不上，教練們甚至會自掏腰包買新球，就是為了守住孩子們那一雙雙渴望變強的眼神。

立委廖偉翔在校園走訪過程中，得知長安國小羽球隊這種「節儉拚戰」的現況，深感基層運動發展不易。廖偉翔認為，工欲善其事，必先利其器，優秀的選手不該在羽毛殘缺不全的情況下磨練球技。因此，他迅速聯繫長期支持體育公益的運彩公會理事長何昱奇，促成了這次的捐贈。

何昱奇理事長表示，運彩公會始終致力於「取之於運動、用之於運動」，當聽聞教練需要自掏腰包，甚至去球場「撿球」來維持訓練，感到既佩服又不捨。此次捐贈的1800顆羽球，希望能減輕校方與教練的負擔，讓長安國小的球隊能有充足且穩定的物資儲備，讓孩子們在訓練時能揮灑自如，不再為了一顆球而縮手縮腳。

長安國小校長李宏仁對於這份「及時雨」表達由衷感謝。李宏仁指出，學校羽球隊屬於社團性質，旨在推廣運動風氣與培養多元才藝，但在缺乏體育班經費補助的情況下，各項器材與比賽支出確實是一大壓力。感謝廖偉翔委員與運彩公會的慷慨解囊，讓這群孩子感受到社會的溫暖。

這批1800顆羽球的到來，不僅充實了球隊的器材庫，更給予了像吳氏雙胞胎這樣有志於羽壇發展的小選手極大的鼓勵。有了高品質的訓練球，這群長安國小的羽球健兒們，將能以最完美的訓練姿態，繼續在接下來的賽事中揮拍追夢，為校、為台中爭光。