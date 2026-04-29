台南市前經發局科員涉收賄判刑3年6月　法院：間接主動索賄難再減刑

▲台南地方法院宣判貪污案件，3名被告分別遭判刑。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南一宗採購案爆發貪污收賄案件，台南地院認定3名被告涉及收賄及行賄罪行，29日分別判處不同刑責，其中張姓前經發局科員遭判處有期徒刑3年6月，褫奪公權4年；李姓業者判刑2年、緩刑5年；邱姓廠商則判刑4月、緩刑3年，全案可上訴。

判決資料指出，張姓被告於任職台南市經濟發展局期間，負責工業區相關採購案招標及履約驗收，具備公務員身分。邱姓廠商為求履約請款順利，透過李姓業者居中協助，於2020年間交付10萬元賄款，最終由張、李兩人收受並分配。

法院審理認為，張、李2人行為構成「對於職務上之行為收受賄賂罪」，邱姓被告則構成「對公務員交付賄賂罪」。3人在偵查及審理期間均坦承犯行，依法予以減刑。

不過，法官指出，張姓被告並非被動收賄，而是透過提供名片引導廠商接觸特定對象，具有間接主動索賄情形，因此認定不符合依刑法減刑條件，最終判處減刑後最低刑度3年6月。

量刑部分，法院考量涉案金額不高、被告無前科等情狀，對李姓被告宣告緩刑5年，並須向公庫支付15萬元；邱姓被告則因係在公務員暗示下行賄，犯罪動機具一定可憐性，判處4月徒刑並宣告緩刑3年。

判決也強調，公務員操守是政府運作與社會信任的基礎，收賄行為嚴重侵蝕公共利益，屬不可容忍的犯罪，即便金額不高，仍須依法究責，以維護廉政體系。