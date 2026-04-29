母親節前夕送暖　台電捐款助脆弱家庭共享團圓餐

▲台電台中區處捐贈善款，與芥菜種會共同傳遞母親節關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

母親節前夕，台電台中區營業處響應基督教芥菜種會推動的「暖心熟食箱送愛行動」，今（29）日上午由處長許墩貴率志工團隊捐出4萬8千元，盼在節日前夕為脆弱家庭注入溫暖，讓孩子與母親共享一頓安心餐食，感受節日祝福。

活動現場氣氛溫馨，透過熟食箱的認購與捐助，不僅提供即時的生活支持，也讓更多家庭能在忙碌與壓力之中，保有難得的團聚時光。主辦單位指出，這項行動結合公益與社會企業概念，讓愛心轉化為具體行動，落實在日常生活之中。

基督教芥菜種會企業關係處中區主任林麗雯表示，女性往往承擔較重的家庭照顧責任，對脆弱家庭而言更是如此，長時間照顧壓力常使她們難以穩定就業。透過認購由照顧者親手製作的冷凍料理包，不僅讓媽媽們增加收入，也創造更多與孩子共餐的機會，強化家庭連結。

她也分享實際案例指出，有單親母親在支持計畫下學習烘焙技能，逐步穩定工作與家庭生活，甚至朝創業目標邁進；也有原本生活困頓的母親透過技能培訓，從受助者轉變為能回饋社會的服務者，展現自立與韌性。

許墩貴表示，台電認同芥菜種會推動的「以工帶振」理念，透過技能培力與彈性工時，協助照顧者在家庭與生計之間取得平衡，此次以實際捐款支持母親節公益專案，並鼓勵社會大眾透過選購或認購方式，一同為這群努力生活的母親加油。

▲台電台中區處捐贈善款，與芥菜種會共同傳遞母親節關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）