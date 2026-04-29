小北百貨32週年慶開跑！豪撒3千萬大獎　200萬購車金掀搶購潮

▲小北百貨32週年慶登場，全台門市同步推出優惠活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



全台連鎖生活百貨品牌小北百貨迎來32週年慶，自5月1日至6月4日推出「小北32 Show揪來遊園 Ba方慶週年」主題活動，全台194家門市同步登場，祭出總市值超過3000萬元的豐富獎項，打造宛如遊樂園般的購物盛典。

本次最大亮點為頭獎「200萬元汽車購車金」，不限廠牌與車種，另有3個5錢金塊、6台iPhone 17 Air、20台55吋奇美液晶電視等夢幻好禮，吸引民眾目光。活動期間單筆消費滿499元即可獲得刮刮卡一張，滿998元送兩張，以此類推，人人都有機會成為幸運得主。

除了刮刮卡活動外，消費者只需填寫手機號碼並投入門市抽獎箱，即可參加加碼抽獎，挑戰汽車購車金與金塊大獎，讓購物過程充滿驚喜。

小北百貨也主打「抗漲超好買」，推出五大熱門品類（文具、家電、3C、寵物、玩具）週週9折優惠，全館商品最低5折起，並攜手金融機構提供刷卡回饋與折扣，讓民眾在物價上漲壓力下，依然能輕鬆購物、省錢有感。

此外，本次週年慶更跨界合作多家知名品牌，包括必勝客、肯德基、漢堡王、湯姆熊等，打造異業結盟的購物體驗，會員可享專屬優惠，提升消費樂趣。

小北百貨表示，自1994年創立以來，始終秉持「平價、便利、好買」理念，深受消費者信賴，目前全台已設立194間門市。除商業發展外，也長期與伊甸基金會、創世基金會、家扶基金會等公益團體合作，將企業社會責任融入品牌精神。

小北百貨指出，32週年慶不僅是回饋消費者的重要時刻，更希望透過優惠與活動，讓民眾感受購物的樂趣與溫度，未來也將持續推動數位轉型與服務升級，打造更完善的生活購物體驗。