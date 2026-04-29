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金門直飛芽莊首航啟動　雙向包機開拓東南亞觀光新客源

▲▼金門直飛芽莊首航啟動，雙向包機開拓東南亞觀光新客源。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門直飛芽莊首航啟動，雙向包機開拓東南亞觀光新客源。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

為拓展國際觀光市場、促進區域交流，金門—越南芽莊直航雙向包機今（29）日正式首航，由越捷航空執飛。首班航班載送62名越南旅客抵達金門，另有227名金門民眾啟程前往芽莊，象徵兩地觀光往來邁入新階段。

金門尚義機場特別以「水門禮」迎接來自芽莊的首航班機，兩側消防車噴灑水柱形成拱門，象徵祝福與歡迎。縣府觀光處同步安排鼓陣與舞獅演出，展現在地文化特色，由副縣長陳祥麟接機，並致贈越南旅客金門特色文創紀念品，傳遞熱情款待之意，提升國際旅客對金門的第一印象。▲▼金門直飛芽莊首航啟動，雙向包機開拓東南亞觀光新客源。（圖／記者鄭逢時攝）

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金門縣政府近年積極推動國際包機航線，繼富國島與汶萊等航線開通後，此次再拓展芽莊市場，顯示金門布局東南亞觀光已逐步深化。透過直航包機，不僅能強化區域連結，也有助帶動地方觀光產業發展，提升國際競爭力。▲▼金門直飛芽莊首航啟動，雙向包機開拓東南亞觀光新客源。（圖／記者鄭逢時攝）

觀光處指出，芽莊為越南知名濱海度假城市，觀光資源豐富，與擁有戰地文化與歷史底蘊的金門形成互補。雙向包機可縮短交通時間、提高旅遊便利性，有助吸引更多國際旅客。目前已有馬來西亞包機航線正在洽談中，縣府樂見更多航點成形。

此外，縣府近期修正國際包機補助機制，提供業者更大彈性與誘因，獎助每來回架次新臺幣 100 萬元，但需達到來回載客率六成以上的條件，盼能鼓勵業者投入市場 。不過，國際油價波動仍是影響營運的重要變數，未來仍需觀察市場反應。▲▼金門直飛芽莊首航啟動，雙向包機開拓東南亞觀光新客源。（圖／記者鄭逢時攝）

觀光處表示，縣府也將持續優化旅遊服務環境，透過多語化數位平台與智慧導覽，協助旅客規劃行程，並結合在地文化與節慶活動，深化旅遊體驗，逐步打造金門成為具國際吸引力的觀光島嶼。

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