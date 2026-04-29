台南蜂蜜產量崩跌剩2成　陳亭妃怒轟：農業部兩週內提救助方案

▲台南蜂產業受氣候影響，蜂蜜產量大幅下滑，立委陳亭妃要求農業部從寬認定災損，盡速提出救助方案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

氣候變遷衝擊農業再添一樁！立委陳亭妃29日在立法院質詢指出，台南蜂產業2026年遭遇「小冬年」與異常氣候雙重打擊，蜂蜜產量較去年僅剩約10%至20%，情況嚴峻，要求農業部跳脫既有標準，從寬認定災損並於兩週內提出專案救助方案。

陳亭妃表示，蜂農長期仰賴自然環境維生，但今年因花穗短、降雨頻繁，蜜源植物開花率偏低，加上雨季影響蜜蜂採蜜行為，導致蜂群弱化、蜂箱產量幾近「空箱」。她指出，目前台南各地災損調查已完成，數據顯示災情普遍且嚴重，政府不應再以評估為由拖延。

她強調，現行《農業天然災害救助辦法》雖有既定標準，但面對氣候變遷帶來的新型態災害，應比照過去2019年與2024年彈性處理模式，提供更即時且具彈性的救助機制，讓基層蜂農能撐過難關。

對此，農業部長陳駿季回應指出，由於蜜蜂會隨花季遷移，災損認定相對複雜，但已指示農糧署針對台南主要蜂產區進行系統性資料蒐集與評估，並承諾將在一至兩週內提出判斷結果，確認是否符合救助標準。

陳駿季表示，未來將朝建立一致性的認定機制努力，避免蜂農每年因災損認定問題承受不確定性，影響生計。

陳亭妃強調，「人民的小事，就是政府的大事」，政府鼓勵青農返鄉投入農業，就應提供穩定支持與保障。她將持續監督農業部處理進度，確保救助資源能即時到位，協助蜂農度過危機，守護台灣珍貴的蜂產業。