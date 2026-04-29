替代役男扮金孫做公益　蘇俊賓：青銀共伴成就最有人情味風景

▲桃園副市長蘇俊賓今日參加民政局與華山基金會舉辦「端午動起來・茶覺幸福郊遊趣」活動，向替代役男握手致意。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（29）日參加市府民政局與華山基金會共同舉辦「端午動起來・茶覺幸福郊遊趣」活動，蘇俊賓指出，桃市府自2024年起推動「替代役公益大使團」，在各項公益活動都可看到役男們樂於服務身影，今日特別「帶著金孫來陪阿公阿嬤」，讓長輩在歡笑中感受陪伴的幸福與節日的喜悅。

▲市府民政局與華山基金會舉辦「端午動起來・茶覺幸福郊遊趣」活動，替代役男陪伴阿公阿嬤。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，華山基金會長年深耕基層，持續發掘社會最細微、最需要被照顧的角落，以靈活而溫柔方式，將資源送到最需要的人手中。這份情懷正與市府推動「替代役公益大使」計畫契合，考量端午佳節將至，長輩在節慶時更期待有人陪伴的心情，民政局攜手華山基金會，善用役男年輕的力量，步入社區、投入公益，落實青銀共伴享受最富有人情的溫度。

蘇俊賓認為，當現場播放公益活動回顧影片時，許多替代役男眼神閃亮、神情專注，彷彿在過程中重新看見了服務的意義。透過參與讓役男不僅捨得付出，也在與長輩的互動中，體會不同世代的人生風景，這份感受也成為人生中珍貴且難忘的記憶。

▲桃園副市長蘇俊賓今日參加民政局與華山基金會舉辦「端午動起來・茶覺幸福郊遊趣」活動，會上大合照。（圖／市府新聞處提供）

市府民政局強調，「替代役公益大使團」推動至今，已結合各區公所及在地社福團體，累計辦理逾2,400場次、服務逾5萬人次，持續補充基層照顧量能，讓陪伴成為支撐長輩生活的重要力量。