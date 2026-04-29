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奇美醫院攜手成大培育綠領人才　50名永續醫療管理師結訓亮相

▲奇美醫院攜手成功大學培育永續醫療管理師，50名學員結訓。（記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院攜手成功大學培育永續醫療管理師，50名學員結訓。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對氣候變遷與淨零排放趨勢，醫療體系加速邁向低碳轉型，奇美醫院攜手國立成功大學，29日舉辦「永續醫療管理師證照培訓專班結訓暨頒證典禮」，透過衛福部深耕計畫培育50名具備實戰能力的綠領人才，為南部醫療體系注入永續發展新動能。

▲奇美醫院攜手成功大學培育永續醫療管理師，50名學員結訓。（記者林東良翻攝，下同）

此次培訓由奇美醫院主導，結合永康、柳營、佳里等院區，並串聯高雄榮民總醫院臺南分院、營新醫院、洪外科醫院等6家盟院共同參與，透過跨院合作模式，擴散醫學中心等級的培訓資源，縮小不同層級醫院間的永續落差，打造區域整體減碳實力。


奇美醫院院長林宏榮表示，永續發展不應單打獨鬥，透過產官學合作與資源共享，落實ESG理念中的社會責任與治理精神，讓醫療體系在減碳與永續行動上形成合力，進一步提升整體競爭力。

▲奇美醫院攜手成功大學培育永續醫療管理師，50名學員結訓。（記者林東良翻攝，下同）
本次課程規劃30小時密集訓練，內容對接國際永續趨勢與國內政策，涵蓋聯合國永續發展目標（SDGs）、永續報告書編製（GRI）、氣候治理（TCFD）及自然相關財務揭露（TNFD）等關鍵議題，並透過「利害關係人鑑別」與「ISO 14064-1碳盤查」實務工作坊，讓學員在跨專業合作中培養實務操作能力。


來自醫療、護理、行政與教研等不同領域的學員表示，課程雖密集但收穫豐富，不僅建立完整永續觀念，也能將自身專業與減碳行動連結，進一步在各自單位推動落實。營新醫院代表也分享，透過與奇美團隊交流，對醫院永續策略更具方向感。▲奇美醫院攜手成功大學培育永續醫療管理師，50名學員結訓。（記者林東良翻攝，下同）


林宏榮院長指出，未來這批永續醫療管理師將成為推動醫療減碳、循環經濟及綠色管理的重要中堅力量，將學習成果帶回醫院各角落落地實踐，讓綠色醫療不只是理念，而是可執行的行動。

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