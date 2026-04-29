無照駕駛最高罰6萬　關山警向長者宣導新制與防詐重點

▲關山警走進龍田老人會強化長者觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野鄉龍田老人會日前於龍田老人會館前舉辦會員大會，現場氣氛熱絡、座無虛席，多位地方民意代表及來賓到場共襄盛舉，展現各界對長者議題與社區安全的重視。台東縣警察局關山分局亦把握機會深入社區，由第四組巡官俞宏濂率隊，結合鹿野分駐所警力，針對在場高齡長者進行交通安全與預防犯罪宣導，內容貼近日常生活，互動熱烈。

在交通安全宣導方面，警方指出無照駕駛罰則已大幅加重，機車最高可處新台幣3萬6千元罰鍰，汽車最高可達6萬元，若10年內再犯將依規定從重處罰，並可能當場扣車及吊扣牌照，提醒民眾切勿心存僥倖。同時，針對70歲以上高齡駕駛換照制度，員警也向長者詳細說明須定期辦理體格檢查與認知功能測驗，呼籲符合資格者依規定辦理，以確保行車安全。

在防詐騙宣導部分，警方分析近期常見詐騙手法，指出詐騙集團常以「代辦政府補助」或「協助申請各項津貼」為由，誘使長者交付銀行帳戶、提款卡及密碼，實際上係用於人頭帳戶從事不法行為。警方強調，政府機關不會要求提供提款卡或帳戶密碼，如接獲相關訊息應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證，以避免受騙。

此外，現場亦同步進行家暴防治、婦幼安全、反毒、反賄選及守望相助等議題宣導，透過案例分享與互動問答方式，讓長者在輕鬆氛圍中建立正確的自我保護觀念。

關山警察分局表示，未來將持續深入各社區及活動場合，以面對面方式強化宣導成效，讓交通安全與防詐觀念融入日常生活，攜手打造安全、安心的生活環境。同時呼籲民眾，如發現可疑人事物，請立即撥打110或向鄰近分駐（派出）所報案，共同維護社會治安與公共安全。