百年茄冬迎風整枝　關山分局提前整備強化公共安全

▲台東關山分局修整百年茄冬確保人車安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為因應即將到來的颱風季節，提前防範強風豪雨可能帶來的環境風險，台東縣警察局關山分局29日上午展開分局廣場百年茄冬樹修整作業，針對過於茂密及具潛在危險的枝幹進行修剪，以維護公共空間與人員安全。

關山分局廣場內矗立四棵百年茄冬樹，長年枝葉繁茂、綠蔭成蔭，不僅為辦公環境增添自然景觀，也承載「前人種樹、後人乘涼」的象徵意涵。然而，隨著颱風季臨近，樹木若未適度修整，遇強風可能發生枝幹斷裂，影響車棚設施與人員通行安全，潛在風險不容忽視。

關山分局指出，此次作業由分局長龔士哲指示辦理，事前已全面盤點內外環境狀況，並規劃預防性整備措施。修整當日調派專業人員操作吊車及鍊鋸，進行高處枝幹修剪，同時由員警負責現場安全維護與動線引導，確保施工過程順利進行，並兼顧民眾洽公權益。

龔士哲表示，警察機關除肩負治安與交通維護職責外，亦應重視公共空間的安全管理，從環境細節著手，降低潛在危害。尤其在極端氣候日益頻繁的情況下，透過事前檢視與即時處置，有助於提升整體防災能力，確保員警及民眾生命財產安全。

關山分局進一步說明，此次修剪作業除強化防颱整備外，也讓原本枝葉繁盛的百年茄冬樹在維持自然風貌下更顯整齊有序，整體環境更加清爽明亮。現場洽公民眾普遍給予正面回饋，認為有助提升安全感與服務品質。

關山分局強調，未來將持續秉持「預防重於處置」原則，結合在地環境特性與氣候變遷趨勢，滾動檢討各項空間管理與公共設施維護作為，營造安全、友善的洽公環境。同時呼籲民眾，如發現可疑人事物，請即撥打110或就近向派出所報案，共同維護社會安全。