火力應援台積人！高雄捷運站旁蓋三星級宿舍+商場　出站即到家

▲R17A5公辦都更案示意圖。（圖／高雄市政府提供）



記者許宥孺／高雄報導

台積電高雄廠擴廠全速推進中，為了支援台積電員工及其供應商居住、商辦空間使用，高雄市捷運局辦理R17世運站A5街廓公辦都市更新招商，今（29）日與日勝生活科技公司正式簽約，規劃3大棟複合式建築，有618間堪稱「三星級規格」的企業宿舍，以及1.7萬坪A級商辦、京站百貨商場，且有聯通橋直達捷運站，實現出站即到家，開發案預計今年11月動工，預計2030年完工。

楠梓產業園區主要有半導體、光學與電子零組件企業，往北串連南科高雄園區與橋頭科學園區，往南還有和發產業園區，南方新矽谷儼然成形，加上台積電進駐效應，吸引科技人才搶進置產。

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▲日勝生董事長林榮顯、高雄市副市長林欽榮今日完成簽約。（圖／記者許宥孺攝）



副市長林欽榮表示，台積電在高雄楠梓產業園區至少有6個先進製程廠，為達成及時生產的需求，供應商必須與晶圓廠形成群聚，先進製程需要與設備、材料供應商共同研發，近距離可以讓雙方工程師緊密協作，縮短新技術從實驗到量產的週期。R17 站A5公辦都更案即為滿足生產效率、穩定供應鏈風險等效益而設置，並配合台積電量產期程，全案預計今年11月動工，2030年底完工，為高雄半導體產業打造相關供應鏈商辦與居住強大支援。

捷運局長吳嘉昌表示，基地面積約1萬3884平方公尺（約4200坪），屬第二種商業區，法定容積率300%、建蔽率50%，開發規劃以3棟建築為主體，包括半導體產業辦公室、星級產業住宅和餐飲零售商場。

▲複合式建築可走聯通橋直達捷運世運站。（圖／記者許宥孺攝）



根據規劃，日勝生預估投資超過88.5億元，21層樓辦公室部分有300坪、600坪空間，並設置會議室、展演教育空間、交誼空間、健身房；18層樓高的科技員工宿舍共有618戶，只租不賣，規劃7坪與10坪小套房、25坪兩房兩廳兩衛浴、32坪三房兩廳兩衛浴，硬體設施堪稱三星級，強調一卡皮箱就能入住。

商辦旁則導入日勝生旗下的京站百貨商場，規劃餐飲、零售及生活服務，並透過立體空橋無縫串連捷運R17世運站，實現到站即到家、高效率通勤環境。

▲R17A5公辦都更提供科技人才住宿、餐飲、辦公需求（圖／高雄市政府提供）



南科管理局局長鄭秀絨表示，隨著高科技產業持續在南臺灣發展，相關空間與生活機能的需求也會愈來愈明確，本案正是支援楠梓科學園區發展的重要一環，除提供企業辦公空間外，也補足居住與生活機能需求，對於產業布局、人才引進及在地留才，都具有關鍵意義。