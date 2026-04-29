　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火力應援台積人！高雄捷運站旁蓋三星級宿舍+商場　出站即到家

▲▼R17A5公辦都更案示意圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲R17A5公辦都更案示意圖。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

台積電高雄廠擴廠全速推進中，為了支援台積電員工及其供應商居住、商辦空間使用，高雄市捷運局辦理R17世運站A5街廓公辦都市更新招商，今（29）日與日勝生活科技公司正式簽約，規劃3大棟複合式建築，有618間堪稱「三星級規格」的企業宿舍，以及1.7萬坪A級商辦、京站百貨商場，且有聯通橋直達捷運站，實現出站即到家，開發案預計今年11月動工，預計2030年完工。

楠梓產業園區主要有半導體、光學與電子零組件企業，往北串連南科高雄園區與橋頭科學園區，往南還有和發產業園區，南方新矽谷儼然成形，加上台積電進駐效應，吸引科技人才搶進置產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼R17A5公辦都更。（圖／記者許宥孺攝）

▲日勝生董事長林榮顯、高雄市副市長林欽榮今日完成簽約。（圖／記者許宥孺攝）

副市長林欽榮表示，台積電在高雄楠梓產業園區至少有6個先進製程廠，為達成及時生產的需求，供應商必須與晶圓廠形成群聚，先進製程需要與設備、材料供應商共同研發，近距離可以讓雙方工程師緊密協作，縮短新技術從實驗到量產的週期。R17 站A5公辦都更案即為滿足生產效率、穩定供應鏈風險等效益而設置，並配合台積電量產期程，全案預計今年11月動工，2030年底完工，為高雄半導體產業打造相關供應鏈商辦與居住強大支援。

捷運局長吳嘉昌表示，基地面積約1萬3884平方公尺（約4200坪），屬第二種商業區，法定容積率300%、建蔽率50%，開發規劃以3棟建築為主體，包括半導體產業辦公室、星級產業住宅和餐飲零售商場。

▲▼R17A5公辦都更。（圖／記者許宥孺攝）

▲複合式建築可走聯通橋直達捷運世運站。（圖／記者許宥孺攝）

根據規劃，日勝生預估投資超過88.5億元，21層樓辦公室部分有300坪、600坪空間，並設置會議室、展演教育空間、交誼空間、健身房；18層樓高的科技員工宿舍共有618戶，只租不賣，規劃7坪與10坪小套房、25坪兩房兩廳兩衛浴、32坪三房兩廳兩衛浴，硬體設施堪稱三星級，強調一卡皮箱就能入住。

商辦旁則導入日勝生旗下的京站百貨商場，規劃餐飲、零售及生活服務，並透過立體空橋無縫串連捷運R17世運站，實現到站即到家、高效率通勤環境。

▲▼R17A5公辦都更案示意圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲R17A5公辦都更提供科技人才住宿、餐飲、辦公需求（圖／高雄市政府提供）

南科管理局局長鄭秀絨表示，隨著高科技產業持續在南臺灣發展，相關空間與生活機能的需求也會愈來愈明確，本案正是支援楠梓科學園區發展的重要一環，除提供企業辦公空間外，也補足居住與生活機能需求，對於產業布局、人才引進及在地留才，都具有關鍵意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股3檔飆股「抓去關」新名單
明天全台濕涼！一圖看連假降雨趨勢
高雄恐怖兇殺！水果刀刺頸奪命畫面曝
外資連3賣！累計砍台積電5.6萬張　賣超台股481億元
幕後／逾19藍委挺8000億軍購　憂影響2026「若3800
快訊／嗆開除韓國瑜惹眾怒！　季麟連再發聲：韓不會負國人期待

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門直飛芽莊首航啟動　雙向包機開拓東南亞觀光新客源

明天全台短暫濕涼　勞動連假回暖「下周又有鋒面」

火力應援台積人！高雄捷運站旁蓋三星級宿舍+商場　出站即到家

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

微風籲「剔除北車商場爭議評委分數」　台鐵：已告知應迴避事項

女學生被纏2年「告不成狂暴噁男」　家屬轟：怎擺脫陰魂不散的變態

法院認證「馮語婷」是大叔！她們昔力挺...今尷尬了

王俐人IG付費訂閱人數「贏過李珠珢」　單月收入超狂

訂閱LINE Premium「影片卻沒備份成功」　官方曝失敗原因

林志玲換新房「同住公婆半年」　小姑一家也在！小S反應曝光

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

金門直飛芽莊首航啟動　雙向包機開拓東南亞觀光新客源

明天全台短暫濕涼　勞動連假回暖「下周又有鋒面」

火力應援台積人！高雄捷運站旁蓋三星級宿舍+商場　出站即到家

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

微風籲「剔除北車商場爭議評委分數」　台鐵：已告知應迴避事項

女學生被纏2年「告不成狂暴噁男」　家屬轟：怎擺脫陰魂不散的變態

法院認證「馮語婷」是大叔！她們昔力挺...今尷尬了

王俐人IG付費訂閱人數「贏過李珠珢」　單月收入超狂

訂閱LINE Premium「影片卻沒備份成功」　官方曝失敗原因

林志玲換新房「同住公婆半年」　小姑一家也在！小S反應曝光

媽突討薪資單喊「在老家買房」　女列開銷壓力大

李鴻淵行刑式奪4命！檢察官心痛徹夜難眠：殺人容易判死卻好難

獵魚槍使用潛藏風險　利嘉警深入部落強化安全宣導

金門直飛芽莊首航啟動　雙向包機開拓東南亞觀光新客源

5度換搭擋！陳芋汐「全紅嬋霸凌風波」後首受訪　輕鬆與大眾揮手

台南蜂蜜產量崩跌剩2成　陳亭妃怒轟：農業部兩週內提救助方案

「打球一時，做人一世」　施子謙暖喊話失誤學弟圈粉

百年茄冬迎風整枝　關山分局提前整備強化公共安全

替代役男扮金孫做公益　蘇俊賓：青銀共伴成就最有人情味風景

找黑白道討債被求刑3年半　調查官余正煌出庭被念：講話要有文法

【尊榮級服務XD】母女3人行李太多！爸開遊覽車來接機

生活熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

女警遭輾斃！女騎士只看車損「殯儀館也無視家屬」

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

全台溼答答！　梅雨季首波鋒面下周到

救了岳父！前統一獅球星急尋「2位善心球迷」

早餐店阿姨「弟弟你的75」　醫疑惑看左右：是我嗎

快訊／台中彰化「大雷雨警戒」防冰雹　台東發布大雨特報

被說身家上億！反指標女神「公開真實存款」網驚呆

更多熱門

相關新聞

外資連3賣！累計砍台積電5.6萬張　賣超台股481億元

外資連3賣！累計砍台積電5.6萬張　賣超台股481億元

OpenAI傳出營收未能達成內部目標，再度引發AI泡沫化疑慮，台股今（29）日呈現漲多拉回格局，下跌以39303.5點作收，而外資賣超481.47億元，連續三天賣超，而權王台積電（2330）再度調節1萬5782張，居單日賣超第六大個股，連續三天合計出脫5.6萬張。

獨／高雄校園亮刀私訊曝！中鋼父被控「假裝狀況外」

獨／高雄校園亮刀私訊曝！中鋼父被控「假裝狀況外」

高雄24歲貨車駕駛撞護欄燒成焦屍　家屬悲痛相驗

高雄24歲貨車駕駛撞護欄燒成焦屍　家屬悲痛相驗

搶勞工票！柯志恩喊補助外送員投保意外險

搶勞工票！柯志恩喊補助外送員投保意外險

台股4萬點關前震盪　 法人解析後市「2變數」

台股4萬點關前震盪　 法人解析後市「2變數」

關鍵字：

台積電高雄楠梓科學園區企業宿舍都市更新日勝生京站捷運局

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

女警男友、父母招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲2輪才獲允杯

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面