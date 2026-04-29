南投縣飯店房務職場一日體驗　開放報名至5／1現場學習兼應徵

▲全國旅館盃餐旅服務競賽選手進行整床項目情形。（圖／翻攝「南投縣政府」Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

為協助銀髮求職者深入了解實際工作內容與職場環境，南投縣銀髮人才服務據點將於5月6日辦理「職場體驗計畫活動」，以職場體驗為核心，透過實地操作與現場觀摩，讓計畫二度就業者建立正確職業認知，並提升信心。

縣府社會及勞動局表示，本次活動與草屯鎮福美飯店合作，將由飯店專業領班親自指導，透過現場教學與實際操作，帶領參與者體驗房務整理流程、清潔標準及服務細節，進一步認識旅宿業職場環境，並以「做中學」方式，協助有意重返職場的銀髮族建立就業認知，探索適合自身的工作機會。

▲南投縣飯店房務職場一日體驗活動開放報名。（圖／南投縣政府提供）

當日下午另將由草屯福美飯店接續辦理現場徵才活動，提供相關職缺，透過即時面談方式，讓參與者由體驗延伸至就業媒合，提升錄用機會，協助有意願者順利銜接職場。

活動地點訂於草屯福美飯店(草屯鎮碧山路78號)，自即日起開放網路報名至5月1日止，名額20人，只要年滿55歲以上銀髮族或45歲以上已退休人士，有就業意願者都可參加，報名網址https://forms.gle/uZrbHHgRcP2o7JC99，或掃描QR code報名。