邱軍因「酒駕累犯」重判10年！為名聲違約金肇逃　丟爸媽去談和解

▲邱軍酒駕撞死計程車司機判刑10年。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

25歲歌手邱軍在2024年12月27日凌晨酒駕上路，撞死一名站在路邊休息的計程車司機，肇事逃逸2天後才到案。今(29日)中午基隆地院國民法官一審宣判，依不能安全駕駛致死罪、肇事致人死傷逃逸罪合併重判10年。法院公布從重量刑的其中一個原因，在於邱軍就曾酒駕被逮獲緩起訴，6年後竟又重蹈覆轍。

邱軍早有酒駕前科 緩起訴不怕再上路奪命

基隆地院指出，邱軍在2018年10月15日酒駕上路，當時酒精濃度達每公升0.25毫克以上，已違反公共危險罪，經屏東地檢署於11月30日予以緩起訴處分確定。

邱軍卻在緩起訴處分確定的6年後，於2024年12月27日凌晨12點至4點多左右，在仁愛區一處餐酒館飲用生啤酒、小米酒後依舊駕車上路，欲前往女友位於七堵的住處休息，卻在4點16分行經信一路時，在未減速的狀況下撞上站在前方車道上的李姓、陳姓計程車司機。

邱軍衝撞2人後，先將車輛稍微往前移動至路邊停靠數秒，卻未下車查看，便起步往前方路口停等紅燈，目睹車禍過程的許姓運將隨即追上該車，並敲擊副駕駛座車窗大喊「你撞到人了」，但邱軍因擔心酒駕一事被揭露，竟逕自駕車闖紅燈駛離現場。

▲事發當時幾名運將站在車道聊天。（圖／記者郭世賢翻攝）



事故造成陳男右側肩膀及右側小腿、膝部擦挫傷等傷害，幸無生命危險，但李男因頭部嚴重受創，緊急手術搶救後，仍因腦損傷併發支氣管膿瘍及肺炎，於2025年1月3日不幸身亡。

審理期間邱軍坦承酒駕撞死人並肇逃，但律師主張肇事逃逸部分有「情堪憫恕」情形，請求此部分犯罪予以「酌減其刑」，並表示邱軍有接受法律制裁的準備，也與陳男達成和解賠償，僅與李男和解失敗；檢察官則認為肇事逃逸屬於「自私」地想到自己之工作、前途、違約賠償，沒有考慮到死者的情形及家境、死者家屬的傷痛，一般來說，不值得引起大眾的同情，因此不適用刑法第59條酌減其刑，加上邱軍犯後一再狡卸、且有企圖滅證、串證的行為，直至罪證確鑿、被收押始願意認罪，因此向法院從重求處12年至13年有期徒刑。

▲邱軍犯後連忙將車開去修車廠修理。（圖／記者郭世賢翻攝）



「7個從重」罪證確鑿才認罪 丟給爸媽談賠償

法院指出「7個從重」因素，酒駕及肇逃均為社會大眾難以接受之高度危害行為，國民感情難以接受；邱軍已有酒駕前科，仍然再犯；為逃避責任，及顧及自身名聲、工作、違約賠償，闖紅燈逃跑；對酒駕動機（拯救鄭姓友人）供述不實，試圖找藉口；犯後將肇事車輛送修、企圖滅證，還找朋友勾串卸責；警詢及偵訊初始仍狡辯，證據確鑿才認罪；犯後僅由父母出面向死者家屬致意談賠償，未見真心悔意。

「4個從輕」死者站車道亦有過失 願賠錢仍和解失敗

另有「4個從輕」因素，邱軍在偵查中期至本院審理時，均已坦承認罪；死者站在慢車道上，對車禍發生亦有過失；坦承犯行並與陳男和解成立，亦願意一次給付350萬元給死者家屬，其餘款項分期，但家屬不接受，並非全無懺悔賠償之意；除了酒駕前科外無其他犯罪紀錄，且年紀尚輕思慮不足，品行非屬甚差。

因此，法官依10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪處8年，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪，處3年6月，合併執行10年有期徒刑。全案仍可上訴。

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