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戰機採購外交戰！美用「大野狼」隱喻　陸駐哥大使嗆「照照鏡子」

▲▼ 朱京陽硬槓美國、中國駐哥倫比亞大使朱京陽在社交平台發文，反駁美國駐秘魯大使納瓦羅去「照照鏡子」。 。（圖／翻攝 北京日報）

▲中國駐哥倫比亞大使朱京陽連兩次發文「硬槓」美國駐秘魯大使納瓦羅去「照照鏡子」。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

中國駐哥倫比亞大使朱京陽與美國駐秘魯大使納瓦羅在社交媒體公開交鋒，美方因不滿秘魯欲推遲高達35億美元的軍購案而揚言報復，中方則挺身駁斥美方的「脅迫外交」，並且駁斥納瓦羅用《小紅帽》裡的大灰狼來比喻，企圖惡意抹黑中國，應該去「照照鏡子」。

陸官媒《環球時報》今29日援引秘魯媒體報導，這起外交風波起因於秘魯總統巴爾卡薩爾日前提出「推遲」向美國採購12架F-16戰機計畫。祕方主張，高達35億美元的預算將對國家財政造成沉重負擔，應交由今年7月就職的新政府決定。

此舉引發美方強烈不滿，美國駐秘魯大使納瓦羅於17日公開警告，「如果他們與美國進行惡意談判，損害美國利益，作為美國總統川普政府的代表，我將動用一切可用手段來保護和促進我們國家和地區的繁榮和安全。」

中國駐哥倫比亞大使朱京陽力挺秘魯，於18日轉發了相關報導，直言「這不是外交辭令，是赤裸裸、毫不掩飾的直接脅迫」。

納瓦羅於27日再度發言，把中國比作童話《小紅帽》中的「大灰狼」，詆毀中國與拉美國家

朱京陽對此迅速回應，怒轟納瓦羅描述大灰狼時「難道不是在照鏡子嗎？」他指出，美方高喊自由卻揮舞制裁大棒、自詡成熟卻訴諸低級抹黑，這恰恰表明誰才是真正的狼。

朱京陽強調，中秘合作光明磊落，真正強大的國家不需要童話裡的尖牙，而是需要胸懷與智慧。最後，文章加上「互相尊重」「別編故事」「照照鏡子」「外交小紅帽」的話題標籤。

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