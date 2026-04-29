鄭成功來台365周年盛典登場　台日跨海迎神進香延續歷史情誼

▲台南工藝家劉進文製作虎爺雕塑，將贈予平戶作為紀念，象徵文化交流的延續。。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

為紀念鄭成功來台365周年，台南安平舉辦年度盛大的中樞祭典，由安平開台天后宮與延平郡王祠共同見證歷史傳承，此次祭典吸引來自各地宗親及文化團體參與，台南友好城市金門縣縣長陳福海與日本平戶市市長松尾有嗣亦率團來台共襄盛舉，場面盛大熱鬧。

本次祭典由內政部常務次長吳堂安代表中央主祭，台南市長黃偉哲陪祭，全台鄭成功廟宇代表、鄭氏宗親會及文化團體齊聚一堂，展現濃厚歷史文化氛圍。

今年最大亮點，莫過於平戶市迎請當地鄭成功廟所奉祀神像回台「謁祖進香」。該尊高約一尺六的神像，源自2005年由平戶市鄭成功誕生地會長馬場昭三，自安平開台天后宮迎請分靈至平戶川內町鄭成功故居供奉。20年來香火不斷，雙方互訪頻繁，深化台日文化連結。

雙方交流亦持續升溫，2013年簽署市民交流促進協定，2024年再由兩市市長簽訂友好交流協定，奠定穩固合作基礎。每年7月14日平戶舉行鄭成功祭典時，台南市府及民間團體也固定組團前往參香，延續跨國宗教文化情誼。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，此次由平戶觀光協會會長森幸雄率團護送神像返台進香，廟方特別舉辦盛大歡迎儀式，並為神像量身訂製新冠帽與神衣，讓鄭成功風光回鑾，象徵庇佑兩地民眾。

此外，台南工藝家劉進文也製作虎爺雕塑，將贈予平戶作為紀念，象徵文化交流的延續。盧友禮指出，今年7月廟方將再度組團赴平戶參訪，持續深化台日宗教文化互動，並邀請市民一同參與，共同見證歷史情誼的延續。

