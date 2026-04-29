OPPO Find X9 Ultra搶先實拍！中、長距離王者、哈蘇味超滿分

記者蘇晟彥／四川報導

OPPO 在日前正式發表年度旗艦機 Find X9 Ultra，以「雙兩億鏡頭」、5000萬畫素10倍光學長焦鏡頭為號召，自信喊話「絕對領先所有同業旗艦機」，企圖打造口袋相機，給所有創作者最便利的創作工具。而在這次《ETtoday新聞雲》也受邀參加發表會，結束後進行了四川著名景點的造訪，同時透過 Find X9 Ultra、300mm增距鏡紀錄旅途之美，簡單先說心得，在拍照上今年Find X9 Ultra 絕對是表現極度亮眼，不管是單靠手機就能完成10x內的極清楚成像、又或著是與哈蘇深度合作調教的顏色，絕對能完成官方所說的「口袋相機」，而這次僅以本身使用心得、簡易焦段、功能介紹，現在就一起來看看這次在四川所拍攝的各種「哈蘇味」照片吧！

※照片下方皆有焦段可參考

▼本次使用Find X9 Ultra、300mm增距鏡紀錄旅途之美。（圖／記者蘇晟彥攝）

在規格部分，可以先參考本篇新聞，簡單來複習一下今年重點，OPPO官方立志打造「口袋相機」，同時又捨棄厚重大螢幕（ 雖然增距鏡很大隻 ），將所有鏡頭融入在薄薄的機身中，今年鏡頭包含

‧ 2 億畫素哈蘇超感光主鏡頭：1/1.12 吋 Sony LYTIA-901 感光元件、f/1.5 光圈

‧ 2 億畫素 3x 潛望式長焦鏡頭：1/1.28 吋豪威 OV52A 感光元件、f/2.2 光圈

‧ 5000 萬畫素 10x 潛望式長焦鏡頭：1/2.8 吋三星 ISOCELL JNL 感光元件、f/3.5 光圈

‧ 5000 萬畫素超廣角鏡頭：1/1.95 吋 Sony IMX882 感光元件、f/2.0 光圈、122 度超廣角

‧ 320 萬畫素原色真彩鏡頭

‧ 5000 萬畫素前鏡頭

今年在發表會前，OPPO就不斷預告「把增距鏡放到手機裡」，而實現這個概念的正是「5000 萬畫素 10x 潛望式長焦鏡頭」，同時是睽違已久再次在手機上出現「十倍光學長焦」的鏡頭。簡單來說，就是在10x（230mm）這個焦段幾乎就是媲美別家手機把增距鏡放進去的質感，對於攝影沒有那麼研究的用戶來說，其實很直觀的就是「不靠增距鏡就可以很清晰」。

首先先上的樣張，也就是相機裡的預設焦段，從1x（23mm）、2x（46mm）、3x（70mm）、6x（139mm）、10x（230mm），還有使用300mm增距鏡後的13x（300mm）、30x（690mm）及60x（1380mm），提供大家一個完整的貓熊拍攝範例有基本概念。

對，沒錯，這次在使用增距鏡後，清晰度可以從幾乎肉眼只能看到一點點，到看見貓熊露出的黃色牙齒（?），從毛髮細節、趴著的木頭紋理都能看得一清二楚，在使用的當下真的是驚呼連連，但在測試期間也有發現「焦段色溫不同」的狀況，從下方的照片也可以很清楚看到，在不同的焦段色溫有些微的差異，而官方則回應在拍攝時是使用測試機還非最終軟體版本，後續上市前會再OTA更新，這部分就只能等待上市後官方好好調整一番了。

從沒有裝設增距鏡來看，在這次Photo Walk中，其實覺得最喜歡的焦段是6x這個焦段，因為自己本身攝影的風格就喜歡把物體壓縮到佔滿整個畫面（側邊不喜歡留白），所以可以看到在中、近距離的拍攝上，能將物體的細節捕捉的非常完美，噴火的火光、舞妓的臉部表情，還有古鎮屋頂的磚瓦整體細節，都能夠非常清晰的抓到神韻，而靠著與哈蘇調教所賜，整體的色調非常貼近真實帶著一點鮮明，幾乎是還原肉眼所見的場景。

在人像拍攝上，拍攝的期間天氣並不是特好，但可以看到透過人像模式，將模特兒跟背景雜亂的花草明顯的區別出來，背景虛化的不會過於誇張，人像上也沒有磨皮模式MAX，而當然現在AI當道，就算拍攝出來還是可以靠著後期AI人像補光進行調整，只能說現在科技之強大，真的太厲害了。

當然，除了在中長距離的拍攝上非常清晰，這次微距拍攝也可以說是強悍，在發表會現場剛好有隻蜜蜂路過，透過微距拍攝能讓牠停留的花朵、蜜蜂本人與背景的虛化徹底被分開，甚至可以後期裁減再放大，凸顯出蜜蜂身體構造的細節，而後也有在地上發現一隻晶瑩剔透的小蟲，透過10x的微距拍攝同樣把滿滿細節捕捉（對，有蟲蟲恐懼症的可以快速滑過），再次顯現這次Find X9 Ultra鏡頭強大。

▼6x焦段是本次最喜歡的焦段，能把物體的空間壓縮，專注在拍攝物體本身的表現。

▼人像拍攝3x、6x、10x。



除了單機以外，這次Photo Walk也搶先拿到300mm增距鏡體驗，在先前的報導也有提到，這次的尺寸之大，幾乎是Pro 的兩倍，但大歸大，使用上來也是大滿意，除了上方的貓熊樣張外，下面的喜馬拉雅小貓熊也是在極遠的距離下，清楚地捕捉到吐小舌頭的可愛畫面，除了上述講得會有一些色溫的偏差外，其實可以明顯感到在放大到60x會有一些演算的痕跡，但整體來說都還算自然，背景虛化的部分也不會過於誇張。

在夜拍上，也能清楚地保留光影的變化以及建築物的周遭細節，但不確定是否是測試機的問題，夜拍時比較容易產生色溫偏差，必須手動調整曝光才能讓同樣焦段的色溫維持一樣。

▼透過增距鏡也捕捉到路邊情侶擁吻的瞬間。



最後，在錄影上OPPO Find X9 Ultra也想要成為創作者的愛機，因此最高能提供到4K 120fps Dolby Vision的頂規，在實際測試時非常容易發燙，這部分可能要配置專業的設備以防機身快速過熱，而檔案之大也當然可想而知，下方透過增距鏡拍攝的4K／60fps光是短短幾分鐘，就高達10多G的容量，對於想要進行影像創作的用戶，可能要考慮大容量的手機會比較方便些。

但容量大，也就代表著畫質非常之誇張，在實際拍攝蜀宴賦表演、搭配增距鏡的模式下，由於現場較昏暗，也有許多光影的投射，只有到60x會出現微微的模糊感，其他在人物臉上的表情，現場煙霧的繚繞都可以非常清晰的錄下。

總體來說，由於這次實機測試僅有在照片測試，跑分、實機使用等等並沒有體驗，時間也僅有短短的2天，再加上路程比較顛簸，景點的部分並沒有非常的多，但可以看到OPPO今年在影像上的野心，對於「口袋相機」的口號也有做到，如果用得順手，真的可以取代很多日常拍攝、創作需求拍攝，但也如同上面所述，目前在焦段色溫的偏差上，可能會對於後續拍攝有些影響，這就得等官方上市後進行調整才能知道，而官方也公布將在 5 月 12日公布價格，大家就盡情期待一下吧！

▼OPPO Find X9 Ultra 增距鏡錄影實拍（4K/60 fps）。