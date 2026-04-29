上海居民赴金馬旅遊開放　金門準備就緒迎客盼觀光回溫

▲上海踩線團到金門。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

中國大陸今（29）日宣布開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，消息一出引發關注。金門縣政府表示樂見兩岸觀光逐步恢復，地方業者也高度期待，盼藉此帶動小三通旅遊人潮回流。

▲中國大陸今（29）日宣布開放上海居民赴金門、馬祖旅遊。（圖／金門縣政府提供）

金門縣長陳福海指出，恢復旅遊往來是業界長期盼望的正面發展，縣府已持續強化交通接駁、接待量能及旅遊環境等基礎建設，目前各項準備也已逐步到位，期望吸引更多上海旅客能透過小三通前來體驗金門的人文與自然風貌，推動觀光穩定成長。

配合政策利多，金門27日也接待上海旅遊踩線團，實地走訪經武酒窖、金門大橋等景點，並舉辦觀光交流座談。參訪業者對金門融合歷史文化與海島景觀的特色留下深刻印象，同時建議未來行程設計可增加互動體驗元素，並針對上海旅客偏好進行更細緻規劃，以提升旅遊吸引力。

觀光處表示，拓展多元客源對地方發展至關重要，小三通不僅承載兩岸交流功能，也是金門經濟的重要動能。今年適逢小三通通航25週年，加上金門港旅運中心試營運，隨著上海旅客開放，將有助於觀光復甦。縣府預計5月中旬前往上海舉辦旅遊推介活動，加強行銷力度。

副縣長李文良表示，縣府對此政策樂觀其成，也會配合中央規定做好相關準備工作，包括協調觀光處及旅行社完善接待機制。他指出，金門具備閩南文化、戰地歷史與生態資源等特色，適合發展多元主題遊程，也期待未來能進一步開放更多鄰近省份旅客來訪，擴大觀光效益。

▲中國大陸今（29）日宣布開放上海居民赴金門、馬祖旅遊。（圖／金門縣政府提供）