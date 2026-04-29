台南海佃國小通學路升級！黃偉哲視察人本廊道　人車分流更安全

▲台南市長黃偉哲視察海佃國小通學步道，強調人本友善交通環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實「交通安全、步行友善」施政目標，黃偉哲29日前往安南區視察海佃國小通學步道及周邊路網改善成果。整體動線串聯海佃國中、校園內部動線與社區空間，打造兼具安全與美感的「人本友善廊道」，提供學童安心通學環境。

市長視察自安富街校門出發，沿通學步道行至南側門，並進入校園檢視「校園路平專案」，再步行至郡安路北側門，欣賞結合環境教育的「護海藝術牆」，並實地了解「汽機車分流停等區」運作情形。整體工程全長319公尺，不僅移除原有電箱、電桿等障礙設施，更透過校內外動線整合，全面提升行人安全。

黃偉哲表示，自108年至今，市府已獲中央核定改善102所學校通學步道，總經費達13.3億元。打造友善通學廊道是城市進步的重要指標，未來將持續滾動檢討優化，讓通學步道成為守護孩子的安全防線。

他進一步指出，海佃國小東西側緊鄰學校與住宅區，交通條件特殊，過去仰賴南北兩側出入口承載接送車流，容易產生混亂與衝突。市府因此在安富街及郡安路導入「機汽車分流停等區」，從硬體設計改善交通秩序，有效降低接送尖峰時段風險。

教育局長鄭新輝表示，通學安全是市府重要施政方向，本案依據家長接送習慣與交通樣態量身設計，總經費527萬元，將原本受限空間回歸行人使用，打造平整寬敞的步道環境。同時結合校園鋪面改善計畫，修復通道凹凸問題，讓學生從踏入校園開始，就能在安全舒適的環境中學習。

海佃國小校長郭芳朱指出，工程貼近親師生需求，獲得家長高度肯定。其中「護海藝術牆」由學生創作，將海洋保育理念融入校園景觀，使通學步道不僅是安全通道，更成為社區文化展示空間。現場家長也回饋，過去接送時人車混雜，如今透過分流設計，交通更有秩序，接送更順暢。

市府表示，未來將持續推動人本交通與校園安全建設，讓通學路不只是「到校的路」，更是一條兼具安全、教育與美感的成長之路。