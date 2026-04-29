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大陸光學公司違法在台設點+招募研發團隊　遭桃檢起訴

▲大陸某光學公司違法在台設點還大舉招募台灣研發團隊，桃園地檢署依違反兩岸人民關係條例起訴宮姓、蔡姓幹部。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲大陸某光學公司違法在台設點還大舉招募台灣研發團隊，宮姓、蔡姓幹部被起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

大陸某光學公司負責研發的宮姓負責人，明知陸企非經主管單位允許不得在台營業，仍協助陸企業者之子自2017年7月起在桃園成立公司，幫陸企招募工程研發團隊從事業務，還利用三角貿易佣金收入挹注資金；桃園地檢署偵結，依違反兩岸人民關係條例將該公司、宮姓負責人、蔡姓幹部提起公訴。

桃檢調查，58歲的宮姓負責人曾任大陸惠州某光學公司總經理兼研發領導，45歲的蔡男則擔任營業部襄理，因應公司技術研發及服務台灣客戶需求，2人未經台灣主管機關許可，協助大陸企業在台設點，並於桃園市中壢區租用辦公室，由宮男擔任台灣公司總經理，蔡男則擔任業務經理，2人透過人力網站招募研發團隊，從事手機射像鏡頭音圈馬達研發、設計、測試與客戶開發等業務，每週則需將工作進度等向中國公司回報。

桃檢查出，大陸公司透過三角貿易佣金收入來挹注台灣公司資金，由大陸公司客戶向台灣公司下單與匯出貨款，再向香港公司下單採購，但實際仍由中國公司出貨給客戶，台灣公司再依指示將貨款匯入香港公司，再將外匯收入與支出差額留作營運資金，自2017年7月至2025年5月，台灣公司外匯收入約2860餘萬美元，約折合新台幣8.5億元，利用1億元匯差作為台灣公司在台招攬員工、核發薪資、採購設備等需求。

桃園地檢署指揮桃園市調處偵辦，宮、蔡2人長期且反覆從事犯罪行為，觸犯台灣地區與大陸地區人民關係條例之規定，檢方偵結依違反兩岸人民關係條例將台灣景美達公司、宮姓負責人、蔡姓幹部等起訴。

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