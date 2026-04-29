電車補助夯爆！南市汰舊換新件數飆3成　最高補助破3萬元

▲台南市推出電動機車補助方案，帶動換車潮，申請件數大幅成長。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動淨零碳排與低碳運輸，台南市環保局推出「2026年度電動機車汰舊換新加碼補助方案」，受到民眾熱烈響應，今年第一季受理件數較去年同期成長逾3成，其中以「汰舊換新」案件增加近5成最為顯著，其次為新購微型電動二輪車，顯示市民換車意願持續升溫。

市長黃偉哲表示，為達成2050年淨零碳排目標，市府持續優化電動機車補助政策，今年特別整併月租費補助與加碼方案，並簡化申請流程，讓民眾更方便申請、補助更到位，進一步帶動綠色運具普及。

環保局長許仁澤指出，民眾申請「新購」電動機車補助即可享有月租費優惠，搭配加碼方案最高補助可達2萬200元；若採「汰舊換新」，須先至環境部媒合平台選擇台南市1,500元收購價金後，再申請市府補助，總額最高可達3萬200元，偏遠地區或中低收入戶還可再加碼。

環保局提醒，補助期限自即日起至115年12月31日止，名額有限，呼籲有意換購電動機車的民眾把握機會。相關資訊可至環境部車輛汰舊換新媒合平台及台南市補助網站查詢。

市府也強調，透過補助政策不僅能降低民眾購車負擔，更能有效減少空氣污染與碳排放，攜手市民邁向永續綠生活。