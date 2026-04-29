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中國首位奧運冠軍落馬！羽協主席張軍被查…曾為麟洋金牌戰歡呼

▲中國羽協主席張軍（右）曾在麟洋金牌戰。（圖／翻攝央視）

▲中國羽協主席張軍（右）曾在麟洋金牌戰喝采。（圖／翻攝央視，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國體壇再爆震撼消息，中國羽毛球協會主席、南京體育學院副校長張軍，因涉嫌嚴重違紀違法，於4月29日遭中央紀委國家監委通報接受審查調查，也成為中國首位被官方查辦的奧運金牌得主級官員，引發關注。

綜合陸媒報導，張軍早在4月10日便傳出失聯，手機長時間關機，外界一度議論紛紛。直到4月24日，多家媒體引述消息指出他已被紀檢部門帶走調查；4月29日，中央紀委國家監委正式發布通報，證實其正接受紀律審查與監察調查，整起事件才正式曝光。

▲中國羽協主席張軍。（圖／翻攝央視）

回顧張軍過去，他在運動員時期戰績顯赫，曾與高崚搭檔，於2000年雪梨奧運奪下中國首面羽球混雙金牌，並在2004年雅典奧運成功衛冕，成為奧運史上首對完成混雙連霸的組合，堪稱中國羽壇代表性人物之一。

退役後轉入體制內發展，張軍一路晉升，2019年出任中國羽毛球協會主席，任內中國隊在東京與巴黎奧運共拿下4金7銀。2023年，他再兼任南京體育學院副校長，掌握國家隊選拔、青訓資源分配及商業贊助等關鍵權力，在羽球體系中地位舉足輕重。

值得注意的是，雖然過去中國體壇也曾有世界冠軍級選手因違紀違法遭查處，但張軍是首位被官方通報接受調查的奧運金牌得主，象徵反腐風暴進一步延伸至頂級體育菁英階層。

目前官方尚未公布具體案情，相關調查仍在進行中。

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