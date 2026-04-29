想讓中校妻漢光演習請假...中尉尪盜用公印　軍方幫求情獲緩刑

▲陸軍十軍團一名林姓人事官便宜行事，盜用營長公印替自己蓋證明書，結果遭判刑。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

陸軍十軍團一名林姓中尉人事官，為了讓擔任中校營長的妻子朱女能在漢光演習期間請假，盜用營上公印，於自己的在職證明書上蓋章，結果遭人發現後檢舉。法院考量，林男動機是為了讓朱女能照顧小孩，非牟利或導致軍中任務難以進行，十軍團也幫忙求情，判4月徒刑，緩刑2年。

檢方調查，去年7月9日，陸軍十軍團58砲指部一名林姓中尉人事官，就是負責開立在職證明書等業務，為了讓彰化縣後備旅120迫砲營擔任中校的妻子朱女，於漢光演習期間申請家庭照顧假，林員利用職務之便，在未取得58砲指部張姓營長許可下，跑進張姓營長辦公室拿取公印，在自己製作的「7月9日至7月18日未申請家庭照顧假」之在職證明書上用印。

林姓中尉偽造證明後送交審核，結果被張姓營長給發現，由58砲指部進行行政調查，最後才發現是林姓中尉盜用，由憲兵隊將人移送給中檢偵辦。檢方認定，林涉犯陸海空軍刑法之現役軍人假借職務上機會盜用公印罪、偽造特種文書罪，向法院聲請簡易判決處刑。

中院衡量，林男身為職業軍人，未能恪遵法令，為協助配偶申請家庭照顧假，貪圖方便，擅自冒用58指揮部及營長名義偽造證明書。又考量目的是為了讓配偶能照顧家中幼兒，非利用本案導致軍中任務窒礙難行。

法院參酌，58指揮部意見狀指出，林員情堪憫恕，本部予以適當懲處，林員自身懊悔不已，已經深刻檢討錯誤，經調任情報科報官一職，工作態度積極、表現良好等，認為林男應無再犯之虞，判處4月徒刑，緩刑2年，應支付公庫10萬元。