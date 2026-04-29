微風籲「剔除北車商場爭議評委分數」　台鐵：已告知應迴避事項

▲台鐵台北車站每日逾60萬人次流動，商場現由微風經營。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者周湘芸／台北報導

台北車站商場經營權由新光三越拿下，但評委身份引發爭議，微風集團今召開記者會，呼籲剔除有利益衝突疑義的評委分數。對此，台鐵公司回應，已在會議前充分告知甄審委員應迴避事項，公司均踐行相關廉政告知事項。

台鐵台北車站每日逾60萬人次流動，商場現由微風經營，合約將於今年7月24日到期，台鐵公司日前辦理招標案，昨天公布結果，經營權由新光三越拿下，原經營者微風集團則列候補，但評選結果不僅提前洩露，外界也質疑，評選過程中，具工務專業背景的評審委員未出席會議，另有1名評審委員的所屬公司曾處理新光人壽重要事務，未落實利益迴避。

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微風集團今召開記者會，呼籲應重新檢視評選結果正當性，更要求應該剔除有利益衝突疑義的評委分數。

對此，台鐵公司表示，均已在會議前充分告知甄審委員有關「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第6條，應即迴避事項規定，委員也已確認知悉，公司於此案過程均踐行相關廉政告知事項。另針對評選結果疑似提早被外界掌握一事，公司已啟動內部調查。

台鐵公司也說，有關微風公司對甄審委員提出疑義部分，可依促參法第47條規定於今日起30日內提出異議。