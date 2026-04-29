　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

微風籲「剔除北車商場爭議評委分數」　台鐵：已告知應迴避事項

▲▼台鐵,台北車站,北車。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵台北車站每日逾60萬人次流動，商場現由微風經營。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者周湘芸／台北報導

台北車站商場經營權由新光三越拿下，但評委身份引發爭議，微風集團今召開記者會，呼籲剔除有利益衝突疑義的評委分數。對此，台鐵公司回應，已在會議前充分告知甄審委員應迴避事項，公司均踐行相關廉政告知事項。

台鐵台北車站每日逾60萬人次流動，商場現由微風經營，合約將於今年7月24日到期，台鐵公司日前辦理招標案，昨天公布結果，經營權由新光三越拿下，原經營者微風集團則列候補，但評選結果不僅提前洩露，外界也質疑，評選過程中，具工務專業背景的評審委員未出席會議，另有1名評審委員的所屬公司曾處理新光人壽重要事務，未落實利益迴避。

[廣告]請繼續往下閱讀...

微風集團今召開記者會，呼籲應重新檢視評選結果正當性，更要求應該剔除有利益衝突疑義的評委分數。

對此，台鐵公司表示，均已在會議前充分告知甄審委員有關「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第6條，應即迴避事項規定，委員也已確認知悉，公司於此案過程均踐行相關廉政告知事項。另針對評選結果疑似提早被外界掌握一事，公司已啟動內部調查。

台鐵公司也說，有關微風公司對甄審委員提出疑義部分，可依促參法第47條規定於今日起30日內提出異議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷女乘客誤按辣椒水！　緊急疏散3車廂
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝
女警慘死！20歲女大生遭肉搜　校方回應了
王俐人IG付費訂閱人數竟「贏過李珠珢」　單月收入超狂
人妻遭丟「旭山動物園焚化爐」　冷血夫認：晚上偷偷丟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

微風籲「剔除北車商場爭議評委分數」　台鐵：已告知應迴避事項

女學生被纏2年「告不成狂暴噁男」　家屬轟：怎擺脫陰魂不散的變態

法院認證「馮語婷」是大叔！她們昔力挺...今尷尬了

王俐人IG付費訂閱人數「贏過李珠珢」　單月收入超狂

訂閱LINE Premium「影片卻沒備份成功」　官方曝失敗原因

林志玲換新房「同住公婆半年」　小姑一家也在！小S反應曝光

嘉義長庚單孔達文西手術突破百例　打造微創醫療體驗新里程碑

急尋「2位善心球迷」！前統一獅球星：謝謝你們救了我岳父

女警遭輾斃！女騎士只看車損「殯儀館也無視家屬」　網轟：太惡劣

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

微風籲「剔除北車商場爭議評委分數」　台鐵：已告知應迴避事項

女學生被纏2年「告不成狂暴噁男」　家屬轟：怎擺脫陰魂不散的變態

法院認證「馮語婷」是大叔！她們昔力挺...今尷尬了

王俐人IG付費訂閱人數「贏過李珠珢」　單月收入超狂

訂閱LINE Premium「影片卻沒備份成功」　官方曝失敗原因

林志玲換新房「同住公婆半年」　小姑一家也在！小S反應曝光

嘉義長庚單孔達文西手術突破百例　打造微創醫療體驗新里程碑

急尋「2位善心球迷」！前統一獅球星：謝謝你們救了我岳父

女警遭輾斃！女騎士只看車損「殯儀館也無視家屬」　網轟：太惡劣

5千萬分之1機率！漁民捕到超罕見雙色龍蝦　逃大餐命運贈水族館

開名車=有錢？他住3千萬社區　曝停車場「都平價車或老車」

古代日本海盜水軍藏船處！和歌山「三段壁洞窟」隱身地下36公尺

台南海佃國小通學路升級！黃偉哲視察人本廊道　人車分流更安全

石知田自爆「停機3個月」8年女友反應曝光！　陳奕首認升格二寶爸

快訊／北捷紅線女乘客誤按辣椒水！緊急疏散3車廂乘客

獨／高雄校園亮刀私訊曝！爆料男童母還原中鋼父「假裝狀況外」

全智賢睽違10年登大銀幕！池昌旭遭虧「變真人炭治郎」

電車補助夯爆！南市汰舊換新件數飆3成　最高補助破3萬元

預售屋紅利不再？他曝「客變難、空間小」　網搖頭：爛中古一樣貴

【敏捷點滿】騎士巷弄煞不住「神操作」救3台車

生活熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

全台溼答答！　梅雨季首波鋒面下周到

早餐店阿姨「弟弟你的75」　醫疑惑看左右：是我嗎

快訊／台中彰化「大雷雨警戒」防冰雹　台東發布大雨特報

救了岳父！前統一獅球星急尋「2位善心球迷」

被說身家上億！反指標女神「公開真實存款」網驚呆

1縣市超貴！他曝貢丸蛋花湯「一碗90元」

更多熱門

相關新聞

新光三越回應微風指控

新光三越回應微風指控

台鐵近期公告台北車站商場經營權由新光三越奪下，微風向台鐵表示「審議程序有瑕疵」，台鐵為積極回應導致微風今（4／29）大動作召開記者會，訴求台鐵應剔除其中一名爭議委員的分數、重新計分。記者會才剛辦完，新光三越即發布聲明表示：「盼各界理性看待本案。」看來這場戲還有得吵。

微風反擊控評委「未利益迴避」

微風反擊控評委「未利益迴避」

台鐵勞工董事遭爆占用宿舍、詐領加給　產業工會赴北檢告發

台鐵勞工董事遭爆占用宿舍、詐領加給　產業工會赴北檢告發

台鐵建置第3代行車監控系統　可自動規劃路徑、整合邊坡告警

台鐵建置第3代行車監控系統　可自動規劃路徑、整合邊坡告警

台鐵董座親回北車商場招標爭議　廠商今可提出異議

台鐵董座親回北車商場招標爭議　廠商今可提出異議

關鍵字：

台鐵台北車站微風集團新光三越

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面