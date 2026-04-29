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屏東地檢啟動選舉查察　鎖定查賄制暴+境外介選

▲屏檢召開115年地方公職人員選舉查察期前策略會議。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏檢召開115年地方公職人員選舉查察期前策略會議。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央選舉委員會已公告115年地方公職人員選舉投票日為11月28日。為落實公平選舉目標，屏東地檢署檢察長林彥良於今（29）日下午2時召開期前查察策略會議，邀集臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎指導，並由警察、調查、廉政、移民及憲兵等單位共同與會，凝聚執法共識。

▲屏檢召開115年地方公職人員選舉查察期前策略會議。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏檢召開115年地方公職人員選舉查察期前策略會議。（圖／屏東地檢署提供）

會中由主任檢察官陳映妏說明查賄制暴、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息及阻斷境外勢力介選等4大重點工作，並提出強化查察網絡、掃蕩賭盤、防杜虛遷戶籍與暴力介選、瓦解滲透網絡及公私協力反制等7大策進作為。同時提醒政治獻金須依法申設專戶，並嚴守行政中立等法規。

各單位亦針對選情分析、查察分工與執行策略進行報告。朱家崎強調，選舉查察須兼顧程序正義與人權保障，以證據為核心，並強化跨機關合作，統一執法標準，適時公布成果以爭取社會信任。

林彥良指出，過去查賄成果顯著，本次將持續針對後謝、虛遷戶籍、境外介選與假訊息等重點加強部署，並建立完善聯繫與調查機制，提升查緝效能。

屏東地檢署重申，廉潔施政與選舉公正均是民主制度穩固運作之基石，防制妨害選舉行為更是執法人員責無旁貸之職責。面對本次選舉，本署堅守「有聞必查、有據必辦」之底線，秉持依法行政、公正執法原則，不問對象、黨派、身分或地位，以「查察無死角、究責無期限、執法無上限」的態度全面迎戰。本署並將持續統籌檢、警、調、廉、移等機關全力投入查察，嚴密防範賄選暴力、選舉賭盤、境外勢力介選及假訊息干擾，確保選舉秩序穩定，與全民攜手實現「公平選舉、守護民主」之目標。

屏東地檢署強調，將秉持「有聞必查、有據必辦」原則，不分對象全面查察，嚴防賄選、暴力、賭盤及不法介選行為，確保選舉公正進行，守護民主價值。

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