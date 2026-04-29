南消三大進駐長照中心演練　打造長輩「不易起火、易避難」安全環境

▲台南市消防局第三大隊前往順園長照中心辦理綜合防災演練。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

為強化高齡者居住安全，台南市消防局第三大隊前往順園長照中心辦理年度防火、防颱、防震及防汛綜合演練，透過情境模擬與實作操作，聚焦「建構不易起火、易於避難」環境，全面提升長照機構防災應變能力。

消防局指出，長照機構環境複雜，且住民多為行動不便長者，一旦發生災害，應變時間極為有限。因此，演練特別強調「用火用電安全」為第一道防線，提醒員工與家屬避免使用高功率電器，並定期檢查電線設備是否老舊破損，落實「人離火熄」，同時減少易燃物堆放，保持逃生通道暢通，打造安全空間。

針對行動不便住民，演練依循避難原則進行實作，包括「就地避難與相對安全空間」、「水平避難優先」及「安全搬運技巧」等重點。當無法即時下樓時，優先將長輩移至具防火時效或有對外窗空間，並關門阻隔濃煙；同時透過床墊拖拉、輪椅推行與背負等方式，加速人員移動，確保緊急狀況下的安全撤離。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，長照機構住民多為避難弱勢族群，唯有平時落實環境安全與設備檢查，並透過反覆演練，才能在火災初期發揮警報與初期滅火效果，爭取關鍵逃生時間。

消防局長楊宗林指出，面對極端氣候與地震威脅，長照機構防災需跨領域整合。此次演練展現民間與政府合作成果，透過自衛消防編組運作，在災害發生時能迅速應變，提升整體防災韌性。

市長黃偉哲強調，打造「宜居、安全、高齡友善」城市，是市府重要施政方向。長照機構住民屬避難弱勢族群，透過此次防災演練，展現公私協力守護長者安全的決心，未來也將持續強化相關資源與訓練，確保市民生命安全。