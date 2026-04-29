枋山電農培訓爆滿登場　短影音+AI助農漁民搶攻電商

▲枋山鄉長羅金良推電農課程。（圖／枋山鄉公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

為協助農漁民拓展電商商機，枋山鄉公所29日於公所舉辦兩梯次電農培訓課程，每梯次均吸引超過60位在地農漁民熱情參與，現場學習氣氛熱絡。

枋山鄉長羅金良表示，本次課程結合短影音規劃設計、品牌敘事、手機商品攝影及AI修圖實務等主題，以淺顯易懂方式教學，協助學員提升產品行銷與數位應用能力。他強調，「不只要很會種植，更要很會賣」，枋山擁有愛文芒果、洋蔥等優質農漁特產，面對市場轉型，農漁民應善用數位工具，將產品從傳統市場推向網路平台。

課程內容方面，邀請短影音講師南國講授「短影音規劃設計與品牌敘事」，引導學員建立影片邏輯與品牌故事表達；手機攝影達人王小路則教授「手機商品攝影與AI修圖實務」，協助學員提升商品影像品質與社群呈現效果。

課程策展人張玲菁指出，在短影音盛行的時代，一支30秒影片或一張優質照片，都可能成為品牌爆紅關鍵。透過影像傳遞產品溫度與在地特色，展現職人精神與差異優勢，是地方品牌突圍的重要策略。

枋山鄉公所表示，未來將持續規劃貼近需求的培訓與輔導措施，協助農漁民強化品牌經營與數位行銷能力，拓展更多銷售通路，全面提升枋山農漁產業能見度與競爭力。