法院認證「馮語婷」是大叔！她們昔力挺...今尷尬了

▲馮語婷遭法院認證其實是某大叔假扮的女網紅，背後「影武者」是鳳梨前女友罔腰。（翻攝馮語婷臉書）

圖文／鏡週刊

網紅圈的神祕女戰神馮語婷身分正式揭曉！過去因公開砲轟鳳梨吳泓逸而爆紅，長期只秀美腿不露臉的她，近日被法院證實是由高姓男子假扮。真相曝光後，鳳梨28日深夜在臉書發聲，坦言這幾年的黑鍋讓他看盡人情冷暖，並強調做人做事問心無愧，時間總會給出答案。

馮語婷真實身分曝光

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「女戰神網紅馮語婷」曾因痛批鳳梨吳泓逸而聲名大噪，去年她指控鳳梨害人墮胎及吸毒，氣得鳳梨提告妨害名譽，並大膽斷言正妹背後其實是高姓夫婦在操盤。經過檢調追查，發現鳳梨前女友罔腰涉嫌翻拍私訊後，提供給高男透過「馮語婷帳號」發文。最終法院判決罔腰拘役50日，而高男在達成30萬元和解後，被依誹謗等罪判處拘役50日，並給予2年緩刑。

鳳梨勝訴反應

面對遲來的真相，鳳梨在臉書寫下長文，坦言這2、3年來長期被躲在螢幕後的群眾造謠抹黑，甚至有人試圖讓他噤聲，他猜測可能是他「說對了或做對了什麼」，但他選擇用證據和法律來說話。他強調這次勝訴並非為了炫耀，而是要給粉絲一個交代，雖然網路霸凌可能不會消失，但這段背黑鍋的經歷反而讓他變得更強大、更清醒。文章曝光後，立刻吸引超過3千名網友按讚力挺。

▲鳳梨踢爆網紅馮語婷其實是大叔，最後告上法院終於揭穿馮語婷真實身分。（翻攝鳳梨臉書）

粉絲們見狀紛紛湧入臉書為他打氣：「叔鼠你一定會越來越強大，變得越來越好！」「清者自清！支持叔鼠」、「恭喜鼠洗清冤屈！正道的光一定會來，惡人有惡報！」「人紅是非多，誰叫你過的比他們好，這是人性，不要太在意」。

曾為「馮語婷」人設背書的名人們

這起事件最讓人驚訝的，莫過於當初曾有律師與名人力挺，網紅律師李怡貞甚至聲稱見過本人是個巴掌臉美女，人妻丁丁也背書「確實有這個人」，現在法院認證發言者是名大叔，讓整件事變得極其尷尬、諷刺。

這場持續快1年的網紅身分大亂鬥，從去年7月的毒品控訴，到陳沂與鳳梨聯手揭發摳腳大叔，再到最後的法庭判決，劇情比八點檔還精采。如今隨著高男身分曝光，不僅戳破了虛擬女神的粉紅泡泡，也讓大眾重新審視社群帳號背後的真實性，這場鬧劇終於正式下台一鞠躬。



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