南消六大隊強化戰力！救護技術員複訓登場　全面升級到院前救護量能

▲南市消防局第六大隊辦理救護技術員複訓，強化第一線救護專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續精進緊急醫療救護專業能力，提升第一線救護品質，台南市消防局第六大隊於28、29日辦理中級救護技術員（T2）複訓課程，針對實務需求設計多項重點訓練內容，強化救護人員臨場應變與專業處置能力，全面提升到院前救護量能。



此次複訓課程涵蓋多項關鍵領域，包括「緊急醫療救護職業安全與品質管理」、「院前輸血與院外醫療協作」、「特殊病人呼吸照護與呼吸道處置」，以及「骨針建立訓練」等，兼顧理論與實務操作，貼近第一線救護現場需求。

在呼吸道處置教學中，講師特別強調基礎技術的重要性，指出即使已建立呼吸道，若病況仍未改善，應適時使用甦醒球（BVM）進行有效通氣，確保患者氧合狀態。透過觀念釐清與實作演練，提升學員對關鍵處置時機的判斷能力。此外，骨針技術及院前輸血協作概念的導入，也展現台南市緊急醫療救護體系持續精進的成果，進一步提升重症患者處置效率與存活機會。

第六大隊大隊長邱淵明表示，第一線救護人員面對瞬息萬變的緊急狀況，唯有透過持續且紮實的訓練，才能在關鍵時刻做出正確判斷，確保患者獲得即時且安全的處置。

消防局長楊宗林指出，近年緊急醫療救護技術快速發展，消防局積極導入新觀念與新技術，透過系統化訓練持續提升整體救護品質，讓市民在關鍵時刻獲得更完善醫療支援。

市長黃偉哲也強調，市府高度重視市民生命安全，將持續支持消防與救護體系專業發展，透過完善訓練與資源投入，打造更安全、安心的生活環境。