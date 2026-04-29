台東總工會化身交通教室　東警交通隊傳遞安全觀念

▲台東警進總工會分享關鍵觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局交通警察隊日前受邀前往台東總工會教育講習會，透過面對面交流方式，向與會勞工朋友宣導最新交通安全規範與修法重點，期盼將正確用路觀念落實於日常生活中。

宣導過程中，警方首先說明近期「考照場考改制」內容，強調駕照考試不僅是駕駛技術的檢驗，更是安全觀念的養成。新制中，小型車考試新增「停讓行人」及「檢查視野死角」項目；大型車則要求駕駛在起駛及轉彎前，必須執行「指差確認」動作，透過手指指認並口誦確認，加深駕駛對周遭環境的注意力，降低事故風險。

針對「無照駕駛修法」，交通隊指出，未持駕照上路不僅違法，也大幅提高事故發生機率。修法後已加重處罰力道，目的在於提升整體道路安全，呼籲民眾務必依規定完成考照程序，切勿心存僥倖。

隨著微型電動二輪車逐漸普及，警方也提醒，即便車輛體積較小，只要行駛於道路上，仍須遵守相關交通規則，包括配戴安全帽、不得載人等基本規範。同時再次強調「停讓行人」的重要性，駕駛行經路口或行人穿越道時，應主動減速並停讓，以確保行人安全。

此外，交通隊也提醒年滿70歲以上駕駛人須依規定辦理換照，並透過定期檢測確認身心狀況是否適合駕駛，這不僅是法規要求，更是對自身及他人安全的保障。

交通警察隊長吳昇忠表示，交通安全並非遙遠的口號，而是每天生活中的細節累積。只要多一分注意、多一分提醒，就能讓每一次出門都更加安心、安全。