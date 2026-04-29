充電玩手機　陸女觸電「電流從手貫穿到腳」

▲孫女士仍在醫院休養。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

貴州遵義孫女士上月在家玩手機時，一邊充電、一邊吹暖氣，沒想到突然觸電，被緊急送往醫院搶救，好不容易才撿回一命。

根據陸媒報導，孫女士今年30歲，3月5日上午，她在遵義老家休息，躺在沙發上一邊替手機充電、一邊刷短影片，腳隨意靠在一旁的電暖器上。

孫女士說，刷影片刷到一半，她突然感覺手機「上頭」了，然後全身就不會動了，整個身體完全不受控制。

孫女士描述，電流從她的手貫穿到腳，「瞬間從我的手到腳已經成為循環電了，從腳擊穿出去。」更可怕的是，這個過程持續了好幾分鐘，她無法動彈，也無法呼救。

幸好，孫女士的表弟何先生當時也在家中，他看見表姐在沙發上躺著發抖，充電線黏在下巴上，下巴流了不少血，立刻意識到不對勁，迅速拔下了充電器插頭，切斷電源，將人送往醫院搶救。

遵義市第一人民醫院的《出院記錄》記錄了孫女士的傷勢：右上肢手掌約2cm橢圓形大小炭黑色焦痂（電流入口）；左下肢掌背約3cm橢圓形大小灰白色創面（電流出口）；唇周及舌部約3cm橢圓形大小灰白色創面，舌周見鮮血附著。

孫女士說，自己當天被送入ICU搶救，隔天轉至普通病房，住院半個月後，於3月20日出院，目前仍在遵義老家休養。

雖然保住了性命，但電擊留下不少後遺症，孫女士提到，自己的嘴巴和舌頭都電擊傷了，手部做了植皮手術，取皮區還在流血，還需要再換兩次藥，後續還要做雷祛疤治療。

對於觸電的原因，孫女士認為，主要是劣質充電器導致，加上她又一邊充電一邊玩手機，「如果沒有一邊充電就不會發生了。」