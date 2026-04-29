粉專批北市吸菸區擺盆栽　網友打臉：日本也有同樣作法

▲粉專聲量看政治批評蔣萬安設吸煙區政策。（圖／翻攝自Facebook／聲量看政治）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府推動「無菸城市」，將吸菸與不吸菸者分流，市長蔣萬安更下令要在12行政區各擇1里設吸菸室做示範里。但有粉專指出，京站北車轉運站附近的吸菸區，竟是擺個植栽圍成一圈而已，質疑這樣菸蒂、煙味就不會飄出來？但有網友表示，日本也有不少植栽牆完成的吸煙區，連人來熙攘的日本JR新宿站西口，也是用樹圍起來的吸煙區。

粉專「聲量看政治」今在臉書發文，指台北市長蔣萬安最近說要開始擴大舉辦無菸城市，市府民政局與區公所下達要完成「一區一里二點」的KPI。但粉專PO出一張照片，指家附近、位於京站北車轉運站的吸菸區，竟是由花圃盆栽圍成，「昨天開始擺的，今天意識到，這樣叫吸煙區？有設跟沒設差在哪？你以為，擺個植栽圍成一圈，菸蒂、煙味就不會飄出來嗎？」

該貼文下方有不少留言，酸蔣市府此舉是「眼不見為淨」、「有點兩光，居然只是盆栽圍一圈，台北首都的格局」、「以為是規劃給勞贖玩的地方」。但也有網友指出，「日本好像也是植栽牆，不然就是隔板隔一隔而已」、「日本JR新宿站西口也是這種樹圍起來的吸煙區」、「日本吸菸區，也有用植栽隔擋的誒，建議先查資料在批評啦」。

國民黨立委徐巧芯助理謝克洋也在下方留言，「蔣萬安推的無菸城市讓民進黨看不到車尾燈，還好意思在那邊嘴？日本吸煙區也是一樣的做法，民進黨不做，蔣萬安認真推還要被小綠酸？」