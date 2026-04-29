遭後援會幹部稱「最弱母雞」？　賴瑞隆喊有充分信心：各方民調領先

▲民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆26日舉辦小港後援會成立大會，不過賴瑞隆小港後援會副會長蔡冠璋卻在推薦賴瑞隆時，說媒體都稱賴是「最弱的母雞」，他們要幫賴接上翅膀，帶領大家飛上藍天。對此，賴瑞隆今（29日）回應，選舉期間當然有很多聲音，他都充分尊重，但他對自己有信心。賴瑞隆也說，自己在各次民調都高居領先的地位，是不是最強母雞，高雄市民、人民都看在心裡。

賴瑞隆小港後援會成立大會於26日舉行，當天黨內初選對手邱議瑩、許智傑都現身力挺賴瑞隆。不過，小港後援會副會長蔡冠璋在演講時表示，媒體現在都稱賴瑞隆是「最弱的母雞」，但母雞就是母雞，母雞肯捨命帶小雞、維護小雞、陪小雞成長，就是好母雞。他還說，全部的人要當賴瑞隆的後盾，讓賴這隻最弱的母雞接上翅膀、裝上引擎，帶領大家飛上藍天，俯瞰整個高雄。但該言論卻遭藍營剪出大酸，「是不是在偷臭」。

對此，賴瑞隆今（29日）於立院受訪表示，過去這段時間很多網路上的各種謠言，但他經過整個初選階段，且過去在2013年得到《經理人》雜誌評選十大MVP經理人，是全台灣選出10個，「我是唯一一個政務官」。

賴瑞隆指出，他也在立法院得到公督盟連續20次的優秀立委，在立法院與立委們為高雄共同爭取超過6000億的建設經費；且在歷次各台民調，他也都是高居領先的地位，「所以是不是最強母雞，我想高雄市民、人民都看在心裡」。

賴瑞隆也強調，選舉期間當然會有很多的聲音，他都充分尊重，但是他對自己有充分的信心，朝高雄繼續建設的目標向前走，高雄更好，台灣更好，這是他堅定的目標。至於很多的攻擊或評論，「我們充分尊重」。