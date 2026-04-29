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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨組台北隊　吳沛憶：不會只是表面團結

▲▼ 沈伯洋「台北零食交流會」 。（圖／記者徐文彬攝）

▲立委沈伯洋辦「台北零食交流會」，與議員新人互動、傾聽意見。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉年底登場，在台北市長部分，立委沈伯洋代表民進黨參選只差最後程序拍板。沈今（29日）合體新人議員參選人開「零食會」，共同推薦在地美食。參選市黨部主委的立委吳沛憶說，會組台北隊，黨內一定要大團結，唯有團結才更有力量；現任主委張茂楠說，這場市長選舉沒有個人只有全體，「集中全體力量，認真向台北市民做推薦，那就是沈伯洋」。

市黨部主委張茂楠說，今天代表台北市民進黨的新戰力即將形成，讓台北更有力，也請大家給年輕的新戰力更多加油，讓台北市長能當選、提名的25席議員也能全都當選，拜託大家一起集中選票支持。

沈伯洋表示，要跟議員們一起討論請益市政規劃跟願景，每一位議員都有關心的部分，在場有這麼多新人，對於市政的想像、廣度，都是符合整個台北市的期待，今天要繼續一起想辦法讓這城市變得更好。

媒體問到，未來英系、新系選戰如何合作？吳沛憶說，在台北市就是組一個台北隊，黨內一定要大團結，唯有團結才能更有力量。她說，最重要的工作是要對台北市提出願景，能爭取市民的認同，不只要爭取民進黨支持者的認同，要爭取台北市所有不黨派市民的認同，所以團結一定是最重要的。

「我們不會是表面的團結。」吳沛憶說，沈伯洋一直希望可以認識每一位議員，認識大家對於選區的看法，新人也提出很多很好的想法。希望這個團隊能集結最好的經驗，台北隊一定會打出一場很漂亮的選戰。

吳沛憶強調，希望讓台北市民看到，台北市是一個有夢想，可以勇敢作夢的城市，心裡都有這樣的盼望，也相信可以做得到。

現任市黨部主委張茂楠表示，民進黨遇到大選時沒有個別派系問題，只有全黨全心團結一致，最重要就是要打贏選戰，其次是要向外拓展，包括中間選民或是青年、客家，不同族群都要吸納。

張茂楠說，民進黨向台北市民推薦一個好的人才、領導者，沈伯洋已經具備非常多條件，民進黨在這場市長選舉中，沒有個人只有全體，「集中全體的力量，向市民說，一定要認真打這個選戰，認真向台北市民做推薦，那就是沈伯洋」。

沈伯洋也說，即使不是在選舉時候，他過往這2年在立法院作戰也沒有派系之分，「只要大家目標一直，大家一定是團結全力以赴」。

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