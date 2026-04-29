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明天全台短暫濕涼　勞動連假回暖「下周又有鋒面」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天鋒面影響，各地有降雨機率，中部以北有局部大雨。周五至下周日勞動節連假，各地多雲到晴，午後局部有雷陣雨。下周一另一波鋒面通過，各地降雨再增加。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面通過，東北季風增強，水氣仍多，各地有短暫陣雨，中部以北有局部大雨，晚間降雨趨緩。周五氣溫回升，各地回到多雲到晴，僅花東及恆春有零星雨，午後苗栗以南山區也有零星雨。周六花東及恆春為零星雨，午後雨區擴大，大台北、宜花地區及其他山區有雷陣雨。

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黃恩鴻指出，下周日鋒面接近，各地多雲到晴，午後大台北、宜花地區及其他山區有雷陣雨，另外，西南風增強，中南部也有局部短暫陣雨或雷雨。

他表示，下周一至周二鋒面通過、東北季風增強，加上華南雲雨區影響，水氣較多，周一中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有雷雨，周二北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區也有零星雨。下周三東北季風減弱，僅東半部、恆春有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，明天白天北部高溫降為22度，中部及花東24至27度，南部29至30度；中部以北及宜花低溫19至21度，南部及台東22至24度。周五至下周日高溫可回到30度以上，低溫22至25度。下周一至周二高溫略降，北部及宜蘭23至24度，中部及花蓮25至27度，南部及台東28至30度。 

他也說，周六至下周日馬祖有低雲跟霧，另外，下周日西南風增強，東南部有焚風，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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