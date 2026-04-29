醫界挺三班護病比入法　籲「獎勵優先於處罰」

▲衛福部部長透露，預計今年可對外宣布三班護病比入法期程。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長石崇良今表示「預計今年可對外宣布三班護病比入法期程」，引發關注。對此，七大醫療團體共同發聲明表態，強烈支持政府今年宣布「三班護病比」入法期程的方向，但立法院與主管機關務必將12項策略計畫的預算穩定性，也建議維持「獎勵優先於處罰」原則，避免在配套措施未成熟前大幅提高罰鍰，反造成醫院經營壓力。

國內護理人員流失率高，三班護病比入法也已經討論很久，石崇良今宣布，近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」，針對護理師三班護病比入法的入法期程、相關配套措施等進行討論，預計今年可以宣布入法期程。

對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫界認為，應優先落實「護理人力政策整備12項策略計畫」，包含夜班獎勵、「三班護病比」達標獎勵、護理新手導師制度等正向激勵措施，另也支持配合衛福部推動「在家住院」、門診靜脈抗生素治療（OPAT）及術後加速康復（ERAS）等計畫，以減少輕症住院需求。

同時，醫界也認為，要維持「鼓勵優於處罰」原則，現行法律對違反設置標準已有處罰規定，不宜在配套未完全到位前盲目提高額度，避免造成醫院經營斷鏈，應以行政指導與輔導改善為優先。

另外，近期立法院提案修正《醫療法》第102條，擬針對違反「三班護病比」的醫院，依醫院層級大幅提高罰鍰額度（最高擬處新臺幣一千萬元）。洪子仁也提到，關於罰鍰金額設定，應具備行政法的「比例原則」，現行法律對於違反設置標準已有處罰規定，不宜再盲目提高額度。

洪子仁說，草案中對地區醫院擬處50萬至200萬、區域醫院處100至500萬、醫學中心處200萬至1,000萬之重罰，這已對醫療環境日漸嚴峻的醫院而言，有不可承受之重，且逾越了行政手段的必要程度。

他呼籲，管理上應秉持「鼓勵優於處罰」的原則，優先以行政指導及輔導改善取代直接裁罰，並將「嚇阻」思維轉化為對達成指標者的實質獎勵與津貼補助。