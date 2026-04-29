訂閱LINE Premium「影片卻沒備份成功」　官方曝失敗原因

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「LINE Premium」月費165元，與免費版有一些差異，其中包含了「進階備份」的功能。不過有網友就發文表示，他替家人訂閱了「LINE Premium」後，卻發現影片並沒有順利復原，不知道有沒有人也碰到類似狀況？貼文曝光後，引起討論。

訂閱會員，影片卻沒成功復原

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這名網友在PTT的MobileComm板上，以「LINE 會員進階備份 影片都沒復原」為標題發文，提到他最近替家人換手機，也訂閱了「LINE Premium」，不過就在完成備份、把帳號移動到新手機，並且復原備份內容後，他才發現聊天室內的影片根本沒有成功復原。

原PO表示，這個狀況就跟沒有進階備份時一樣，那之前花2天時間備份，是什麼意思？他已經確認過新舊手機的容量都非常足夠，所以備份完成後，影片應該也要復原才是，不知道是否有人碰到類似狀況？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「原本想買，還是算了」、「LINE影片即使點開過，也是14天就會過期，所以他說完全備份就是假的，影片就是只能備份14天」、「付費測試員QQ」、「之前有人提，照LINE的邏輯，應該是開始買Premium後所有的資料就會一直存在雲端，直到你不續訂」。

▲LINE Premium、免費版比較表。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

LINE Premium有進階備份的功能

根據LINE官方說明，若不是會員，備份僅限文字訊息，若為LINE Premium會員，則有進階備份的功能，「可將含有照片、影片等內容的聊天記錄即時備份至『LINE』所提供的100GB儲存空間」。

LINE指出，「即使將帳號移動至不同作業系統（Android→iPhone／iPhone→Android），只要使用進階備份功能，即可在移動帳號後繼續沿用包含超過15天以前的文字訊息在內的聊天記錄」，不過，取消會員後，進階備份功能所儲存的資料都會被刪除，「若將帳號移動至使用的LINE應用程式版本未支援進階備份功能（低於26.3.0版本）的行動裝置，將無法使用進階備份功能」。

不過，也有幾種情況可能無法備份：

－官方帳號所傳送的訊息或系統訊息

－使用進階備份功能前已失效的照片、影片、檔案或語音訊息

－使用進階備份功能前聊天室內所收發的部分照片、影片、檔案或語音訊息

已刪除的聊天室內的聊天記錄

一旦刪除聊天室，該聊天室內的聊天記錄也會一併被刪除。

即使在刪除後執行備份操作，在系統內已不存在該聊天室紀錄的狀態下，將無紀錄可供復原。

14天以上未開啟應用程式時的聊天記錄

即使超過14天以上未開啟「LINE」應用程式，系統仍會備份於該期間內失效的聊天記錄。

若希望確認上述聊天記錄，必須參閱備份資料的復原方法說明並執行操作後，才可將記錄復原。

此外，因變更裝置等原因而執行復原聊天記錄的操作時，前述期間的聊天記錄也會一併被復原。