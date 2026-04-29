　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

訂閱LINE Premium「影片卻沒備份成功」　官方曝失敗原因

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「LINE Premium」月費165元，與免費版有一些差異，其中包含了「進階備份」的功能。不過有網友就發文表示，他替家人訂閱了「LINE Premium」後，卻發現影片並沒有順利復原，不知道有沒有人也碰到類似狀況？貼文曝光後，引起討論。

訂閱會員，影片卻沒成功復原

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的MobileComm板上，以「LINE 會員進階備份 影片都沒復原」為標題發文，提到他最近替家人換手機，也訂閱了「LINE Premium」，不過就在完成備份、把帳號移動到新手機，並且復原備份內容後，他才發現聊天室內的影片根本沒有成功復原。

原PO表示，這個狀況就跟沒有進階備份時一樣，那之前花2天時間備份，是什麼意思？他已經確認過新舊手機的容量都非常足夠，所以備份完成後，影片應該也要復原才是，不知道是否有人碰到類似狀況？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「原本想買，還是算了」、「LINE影片即使點開過，也是14天就會過期，所以他說完全備份就是假的，影片就是只能備份14天」、「付費測試員QQ」、「之前有人提，照LINE的邏輯，應該是開始買Premium後所有的資料就會一直存在雲端，直到你不續訂」。

▲▼LINE。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

▲LINE Premium、免費版比較表。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

LINE Premium有進階備份的功能

根據LINE官方說明，若不是會員，備份僅限文字訊息，若為LINE Premium會員，則有進階備份的功能，「可將含有照片、影片等內容的聊天記錄即時備份至『LINE』所提供的100GB儲存空間」。

LINE指出，「即使將帳號移動至不同作業系統（Android→iPhone／iPhone→Android），只要使用進階備份功能，即可在移動帳號後繼續沿用包含超過15天以前的文字訊息在內的聊天記錄」，不過，取消會員後，進階備份功能所儲存的資料都會被刪除，「若將帳號移動至使用的LINE應用程式版本未支援進階備份功能（低於26.3.0版本）的行動裝置，將無法使用進階備份功能」。

不過，也有幾種情況可能無法備份：

－官方帳號所傳送的訊息或系統訊息

－使用進階備份功能前已失效的照片、影片、檔案或語音訊息

－使用進階備份功能前聊天室內所收發的部分照片、影片、檔案或語音訊息

已刪除的聊天室內的聊天記錄

一旦刪除聊天室，該聊天室內的聊天記錄也會一併被刪除。

即使在刪除後執行備份操作，在系統內已不存在該聊天室紀錄的狀態下，將無紀錄可供復原。

14天以上未開啟應用程式時的聊天記錄

即使超過14天以上未開啟「LINE」應用程式，系統仍會備份於該期間內失效的聊天記錄。

若希望確認上述聊天記錄，必須參閱備份資料的復原方法說明並執行操作後，才可將記錄復原。

此外，因變更裝置等原因而執行復原聊天記錄的操作時，前述期間的聊天記錄也會一併被復原。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷女乘客誤按辣椒水！　緊急疏散3車廂
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝
女警慘死！20歲女大生遭肉搜　校方回應了
王俐人IG付費訂閱人數竟「贏過李珠珢」　單月收入超狂
人妻遭丟「旭山動物園焚化爐」　冷血夫認：晚上偷偷丟
剩200m就到公司！24歲駕駛燒成焦屍　家屬悲痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

微風籲「剔除北車商場爭議評委分數」　台鐵：已告知應迴避事項

女學生被纏2年「告不成狂暴噁男」　家屬轟：怎擺脫陰魂不散的變態

法院認證「馮語婷」是大叔！她們昔力挺...今尷尬了

王俐人IG付費訂閱人數「贏過李珠珢」　單月收入超狂

訂閱LINE Premium「影片卻沒備份成功」　官方曝失敗原因

林志玲換新房「同住公婆半年」　小姑一家也在！小S反應曝光

嘉義長庚單孔達文西手術突破百例　打造微創醫療體驗新里程碑

急尋「2位善心球迷」！前統一獅球星：謝謝你們救了我岳父

女警遭輾斃！女騎士只看車損「殯儀館也無視家屬」　網轟：太惡劣

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

微風籲「剔除北車商場爭議評委分數」　台鐵：已告知應迴避事項

女學生被纏2年「告不成狂暴噁男」　家屬轟：怎擺脫陰魂不散的變態

法院認證「馮語婷」是大叔！她們昔力挺...今尷尬了

王俐人IG付費訂閱人數「贏過李珠珢」　單月收入超狂

訂閱LINE Premium「影片卻沒備份成功」　官方曝失敗原因

林志玲換新房「同住公婆半年」　小姑一家也在！小S反應曝光

嘉義長庚單孔達文西手術突破百例　打造微創醫療體驗新里程碑

急尋「2位善心球迷」！前統一獅球星：謝謝你們救了我岳父

女警遭輾斃！女騎士只看車損「殯儀館也無視家屬」　網轟：太惡劣

開名車=有錢？他住3千萬社區　曝停車場「都平價車或老車」

古代日本海盜水軍藏船處！和歌山「三段壁洞窟」隱身地下36公尺

台南海佃國小通學路升級！黃偉哲視察人本廊道　人車分流更安全

石知田自爆「停機3個月」8年女友反應曝光！　陳奕首認升格二寶爸

快訊／北捷紅線女乘客誤按辣椒水！緊急疏散3車廂乘客

獨／高雄校園亮刀私訊曝！爆料男童母還原中鋼父「假裝狀況外」

全智賢睽違10年登大銀幕！池昌旭遭虧「變真人炭治郎」

電車補助夯爆！南市汰舊換新件數飆3成　最高補助破3萬元

預售屋紅利不再？他曝「客變難、空間小」　網搖頭：爛中古一樣貴

蔡豐明：海運業擬籲請政府出面與伊朗協商通行問題　以符保險業要求

【台南死亡車禍】28歲女警遭輾斃！　男友殯儀館無助蹲地

生活熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

全台溼答答！　梅雨季首波鋒面下周到

早餐店阿姨「弟弟你的75」　醫疑惑看左右：是我嗎

快訊／台中彰化「大雷雨警戒」防冰雹　台東發布大雨特報

救了岳父！前統一獅球星急尋「2位善心球迷」

被說身家上億！反指標女神「公開真實存款」網驚呆

1縣市超貴！他曝貢丸蛋花湯「一碗90元」

更多熱門

相關新聞

台積電「多久才解套」　網喊：現在都低點

台積電「多久才解套」　網喊：現在都低點

台股近期走勢強勁，隨著台積電股價屢創新高，就也讓不少散戶陷入追高的焦慮。一名網友發文表示，他因為一時衝動，買了2330元的台積電，沒想到現在卻被套，因此想知道要多久才能解套？貼文曝光後，引起網友討論。

台北還有100元內的外食？　網點名4家店

台北還有100元內的外食？　網點名4家店

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

「一年飛50趟↑」狂出國爽翻？過來人全搖頭

「一年飛50趟↑」狂出國爽翻？過來人全搖頭

關鍵字：

LINELINE PremiumPTT影片備份

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面