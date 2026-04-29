剩200m就到公司！高雄24歲貨車駕駛撞護欄燒成焦屍　家屬悲痛

▲高雄貨車自撞護欄，駕駛活活燒成焦屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄新生路高架橋今（29）日清晨發生一起死亡車禍！一輛大貨車不明原因撞上護欄而翻覆，導致車輛起火燃燒，警消獲報到場時，車上的陳姓駕駛已被燒成一具焦屍。檢警今日下午進行初步相驗程序，業者表示，陳男專跑夜車載貨，年輕又上進，只剩200公尺就到公司能下班，傳出悲訊令人不勝唏噓。

事發在29日清晨5點50分，警消獲報，前鎮區新生路高架橋發生車禍，一輛大貨車翻覆在北上往第二貨櫃中心匝道口。救護人員趕到時，大貨車正起火燃燒，經射水撲滅後，於駕駛座上發現駕駛已被燒成焦屍。

▲24歲貨車駕駛燒成焦屍，家屬到場認屍神情哀傷。（圖／記者吳世龍攝）



檢警今日下午於殯儀館對24歲陳姓駕駛遺體進行初步相驗，家屬抵達現場時表情相當凝重，陳男任職的貨運公司業者也到場了解狀況。

業者表示，陳姓男子昨晚開夜車送貨到新竹，開夜車返回公司途中發生車禍，究竟是撞擊後導致昏迷或身體不適、精神不濟自撞護欄，細節仍有待釐清。

業者也感嘆，陳男年輕上進、平日表現良好，據悉未婚、有女友，去年9月才剛進公司專跑夜車，開的是一年新車，工作時數正常，「只剩200公尺就到公司能下班了」，沒想到卻發生憾事。

▲業者透露，車禍地點就離公司僅200公尺，下班前卻遇劫。（圖／記者吳奕靖翻攝）