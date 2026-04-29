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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

城市論壇應是兩邊市民交流　沈伯洋：不是無限萬安論壇

記者陳家祥／台北報導

民進黨立委沈伯洋參選台北市長幾乎只差最後程序拍板，日前他拋出「無限城論壇」構想，被台北市長蔣萬安反酸，「這不是鬼王無慘的大本營？」沈今（29日）表示，「無限城」指的是城市跟城市之間的論壇，城市論壇應該是兩邊市民的交流，不只是首長跟首長而已，「是無限城論壇，不是無限萬安論壇」。

▲▼ 沈伯洋「台北零食交流會」 。（圖／記者徐文彬攝）

▲沈伯洋「台北零食交流會」。（圖／記者徐文彬攝）

媒體問到，已陸續拜會過現任議員、今天跟新人合體，未來陸戰規劃、選戰節奏是否討論過？沈伯洋說，本黨在等體規劃上要等選對會，但議員們的行程、參選人的行程都在安排中，無論最後怎麼樣，大家會全力參與行程。

針對蔣萬安邀請參加台北國際論壇？沈伯洋說，台北國際論壇目前舉辦，最重要不是他要不要參加，是整體市民能不能參加。他說，昨天就提到，一個好的論壇要有活動、要有在地參與跟追蹤，下一年舉辦才知道哪裡可以更進步，「重點是市民參與，才是整體最重要的事情」。

沈伯洋說，「無限城」講的是城市跟城市之間的論壇，城市論壇代表的是兩邊市民的交流，不只是首長跟首長，「是無限城論壇，不是無限萬安論壇」。

至於雙城論壇是否有續辦的必要？沈伯洋說，這個城市是屬於市民的，城市的交流重點是市民間的交流，一個偉大的市民一定是看它的市民，而不是綁在個人身上。

沈伯洋指出，過往的雙城論壇，效益是什麼？不要說中國不中國，活動、名額、參與，更不要說今天要簽MOU，涉及城市的資料數據，要交出去嗎？那個公司、地方政府是可以信任的嗎？如果在沒有效益的狀況下，假設市民對論壇要不要辦沒有感受，不把這部分移去做更有意義的事情？

而談到換髮型換人設一事，沈伯洋笑說，他只是剛好剪頭髮而已。至於很多人討論人設問題，沈說，過往專注的學科，如犯罪學、都市設計、生態學、法律，都是他過往研究，「我比較像是在恢復人設，不是改變人設」。沈提到，這2年都在國防外交委員會，當然要討論國防跟國安的議題，這應該不衝突。

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