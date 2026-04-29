林志玲換新房「同住公婆半年」　小姑一家也在！小S反應曝光

▲小S、蔡康永再度合體，林志玲罕談婚後生活。（圖／東森綜合台提供）



記者劉維榛／綜合報導

大S病逝後，停工1年的小S終於回歸螢光幕，節目找來蔡康永合體主持，特別來賓林志玲也罕見聊起私人生活，她提及疫情期間會下廚煮三餐，如今換了更大房子與公婆同住半年，小姑一家人也都在，婆婆會幫忙顧孫，讓一票網友驚呼，「肯定是遇到特別好的公婆！」

節目《小姐不熙娣》首度邀請林志玲作客，她透露，結婚時剛好遇到疫情，因此那三年幾乎每天都在家煮三餐。聽到這裡，小S好奇追問「現在也是煮三餐？」林志玲則笑著分享，近半年開始跟公婆同住，也特別感謝婆婆願意幫忙照顧孩子。

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小S聽完後相當驚訝，忍不住直呼「天啊？怎麼會？」接著又幽默追問，「房子有大到，妳看不到公婆嗎？」讓現場笑成一片。林志玲則回應，確實換了一間比較大的房子；一旁蔡康永也調侃小S，「要房子看不到公婆，是要住迪士尼樂園嗎？」

婆婆幫煮飯顧孫 與小姑一家相處融洽



林志玲補充說道，最重要的就是家人之間的互相尊重，「大家相處都很好」，也透露婆婆會負責煮飯，「小姑一家都在」。蔡康永則坦言，得知林志玲會煮三餐其實有嚇到。

網友紛紛驚嘆，「一般來說，日本公婆聽說是不會願意幫媳婦帶小孩的（除非是離婚或媳婦不在了），所以志玲姐姐遇到的是特別好的日本公婆啊」、「三大驚訝！1.煮三餐、2.跟公婆住、3.小姑一家都在」、「志玲姐姐三觀很正」、「可見相處很好的人」、「連小姑一家都在，那真的要住在迪士尼了」。

▼林志玲甜蜜一家三口合照。（圖／翻攝自AKIRA微博、林志玲IG）

