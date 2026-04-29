柯志恩再拋政見搶勞工票　喊補助高雄派遣、外送員投保意外險

▲柯志恩再拋政見搶勞工票，目標2030勞權基金加碼至8億。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（29）日發表「勞權之都」系列政策第3波，宣布未來將派遣、外送員及承攬人員等「非典型勞工」納入法律保障與意外險補助，打破同工不同權的職場困境。此外，她也提出高雄「勞工權益基金」再升級，預計2030年提升本金規模至8億元，讓這筆「勞工救命錢」成為基層最堅實的後盾。

高雄作為全台首個成立「勞工權益基金」的城市，目前基金本金仍停在5.55億元，從縣市合併以來就一直未曾撥補。為因應勞動環境日漸嚴苛的挑戰，柯志恩提出將勞工權益基金再升級，未來將逐年擴充基金規模，目標在2030年撥補達到8億本金規模，以確保這筆救命錢能確實成為勞工朋友最堅實的後盾。

柯志恩指出，面對新時代的工作型態，派遣、外送員及承攬人員等「非典型勞工」越來越多，但許多基層卻面臨「有工作、沒保障」的困境，柯志恩承諾，未來這些「非典型勞工」都將納入法援防護，若遇到職場霸凌、惡意欠薪或不當解僱，可直接申請基金提供的法律諮詢、訴訟補助及緊急生活支持金，讓基層勞工的權益能被法援防護傘接住。

▲▼柯志恩喊補助高雄派遣、外送員投保意外險。（圖／記者賴文萱翻攝）

在改善勞動穩定度方面，柯志恩祭出「約聘轉正」激勵機制，企業若將派遣或約聘人員轉為正式員工，市府將編列專款，提供企業每人定額「留任獎勵金」或勞保費率補貼，鼓勵企業將人才留在高雄，從源頭改善勞動穩定度。

針對高風險、低保障的非典型勞工，柯志恩也創全台先例，提出補助外送員及其他非典型勞工投保意外傷害險，並強制要求平台業者落實職災補償，讓基層勞工出外打拚的同時，生命安全也更有保障。