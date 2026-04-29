內壢上野烤肉飯釀155人中毒　檢出「金黃色葡萄球菌」遭送辦

▲桃園衛生局稽查人員至上野烤肉飯內壢店稽查食材。（圖／桃園市衛生局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市上野烤肉飯內壢店日前爆發食物中毒事件，市府衛生局於接獲通報後立即啟動調查並要求業者停業改善，衛生局今（29）日公布檢驗報告，便當檢體檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性，有症狀個案人體檢體亦檢出金黃色葡萄球菌，本案與業者供應餐食遭細菌污染有關，衛生局將依食品安全衛生管理法移請桃園檢調偵辦。

衛生局指出，上野烤肉飯內壢店於4月14日傳出食物中毒事件，稽查人員立即到場採集食材樣本帶回檢驗，檢驗結果出爐，其中便當檢體中檢出金黃色葡萄球菌與腸毒素陽性，有症狀個案人體檢體亦檢出金黃色葡萄球菌。依流行病學調查及食品、人體檢驗結果綜合研判，本案與業者供應餐食遭細菌污染有關，衛生局依食品安全衛生管理法移請檢調後續偵辦，目前業者仍停業中，本案共有155人出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，其中115人就醫。

此外，桃園市政府法務局消費者保護中心已提供受影響民眾相關諮詢協助，並督促業者及保險公司儘速辦理退費及賠償事宜。如個案未能達成協議，將依消費爭議處理程序協助維護消費者權益，衛生局將持續加強餐飲業稽查與輔導，以維護市民飲食安全。