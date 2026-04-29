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社會 社會焦點 保障人權

路口最暖身影！女騎士摔車無法起身　北投警彎腰撐傘守護

記者黃宥寧／台北報導

烈日下的一把傘，撐出最暖的一幕！北市北投區今（29）日上午發生一起機車自摔事故，1名42歲沈姓女騎士過彎時不明原因失控倒地，當時正值艷陽高照，幸好有員警路過第一時間上前協助，不僅報案求援，還撐傘替傷者遮陽、守在一旁陪伴等待救護車，整段過程被民眾拍下，畫面相當暖心。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市北投區1名女騎士倒地，永明派出所員警施冠宇撐傘守護畫面暖爆。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

警方表示，上午9時10分許，北投分局永明派出所警員施冠宇，正前往分局參加講習途中，行經北投路一段與公館路口停等紅燈時，目擊沈女騎乘機車右轉時突然自摔倒地，機車側倒一旁，現場車流仍持續通行。

▲▼ 北投分局永明派出所警員施冠宇 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲永明派出所警員施冠宇 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

從畫面中可見，沈女倒臥在路面，疑似一時難以起身，施員見狀立即上前關心，確認其意識清楚後，隨即撥打119請求救護支援。當時天氣炎熱，柏油路面反射熱氣，施員隨手撐起雨傘，站在沈女身旁替她遮擋陽光，形成一小片陰影，並不時彎身關心傷勢、安撫情緒。

畫面中，一邊是車輛不斷穿梭的路口，一邊則是員警撐傘守護傷者的身影，形成強烈對比，也讓人感受到第一線員警的即時關懷。隨後救護人員抵達現場，員警與熱心民眾一同協助，合力將沈女攙扶上救護車送醫，警民合作的過程展現出滿滿人情味。

對此，北投分局提醒，民眾駕駛車輛行經路口轉彎時，應減速慢行並注意周遭狀況，以避免發生危險事故。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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