副主席季麟連嗆開除韓國瑜引眾怒　國民黨切割：他不代表黨中央

▲文傳會主委尹乃菁。 （圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例，立法院也將在6日進行第四次協商。不過，國民黨副主席季麟連今（29日）在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，自己一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍。國民黨文傳會主委尹乃菁隨後表示，季麟連情感豐富的說出個人想法，這不代表黨中央的立場。

季麟連說，韓國瑜院長是他個人40年來革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮、黃復興的驕傲，我們都是黃埔子弟軍人，以徹底服從命令，誓死達成任務為我們的工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍」。由於季麟連因軍購議題重話呼籲開除立法院長韓國瑜，讓一旁的立法院黨團總召傅崐萁也相當緊張，要拉季麟連坐下，不要再講了，但季仍不為所動。

鄭麗文隨後發言緩頰，謝謝季麟連的慷慨陳詞，將軍一生戎馬、感情很豐沛，但她相信，剛剛雖然季麟連話說很重，但還是跟韓國瑜、徐巧芯都有良性溝通，即便主張不同，但只要為國家跟為黨好，都可以交流跟討論，不要有過多猜疑跟誤會，相信韓國瑜立法院長很難做，要有全盤考量，尊重季麟連語重心長地發言，剛剛黨團大會對軍購的討論都很坦誠相見，因此也沒什麼風波，不要因為媒體報導擴大疑慮。

季麟連發言引爆藍營怒火，台中市副市長鄭照新率先開轟，「韓院長在第一線承擔你們不用承受的壓力，說話這麼缺乏分寸的人不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉！」國民黨內湖南港市議員候選人陳冠安也表示，有不同意見，都絕不該親痛仇快，高呼要開除韓院長的黨籍，這只會讓綠營有機會挑撥離間、見縫插針，「韓國瑜院長對中華民國、台灣人民和國民黨的愛與付出，毋庸置疑。」一名深藍黨員更怒衝國民黨中央黨部，批評「季麟連你混蛋！你飲彈自盡好了！」這什麼副主席？搞得前不清不楚的，一個說要開除韓國瑜，鄭麗文去吃屎啦！「我國民黨員都看不下去了！國民黨現在就是黑箱黨，鄭麗文領導下就是黑箱黨，跟立院黨團對幹，鄭麗文妳不要臉！」

尹乃菁受訪時緊急滅火稱，季說完後鄭麗文就補充，季麟連情感豐富的說出個人想法，這不代表黨中央的立場。知道季麟連要針對軍購在中常會發言，但黨中央不會審稿，因此他要講什麼都是他發自內心。