　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

副主席季麟連嗆開除韓國瑜引眾怒　國民黨切割：他不代表黨中央

▲▼文傳會主委尹乃菁。 （圖／記者鄭佩玟攝）

▲文傳會主委尹乃菁。 （圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例，立法院也將在6日進行第四次協商。不過，國民黨副主席季麟連今（29日）在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，自己一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍。國民黨文傳會主委尹乃菁隨後表示，季麟連情感豐富的說出個人想法，這不代表黨中央的立場。

季麟連說，韓國瑜院長是他個人40年來革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮、黃復興的驕傲，我們都是黃埔子弟軍人，以徹底服從命令，誓死達成任務為我們的工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍」。由於季麟連因軍購議題重話呼籲開除立法院長韓國瑜，讓一旁的立法院黨團總召傅崐萁也相當緊張，要拉季麟連坐下，不要再講了，但季仍不為所動。

鄭麗文隨後發言緩頰，謝謝季麟連的慷慨陳詞，將軍一生戎馬、感情很豐沛，但她相信，剛剛雖然季麟連話說很重，但還是跟韓國瑜、徐巧芯都有良性溝通，即便主張不同，但只要為國家跟為黨好，都可以交流跟討論，不要有過多猜疑跟誤會，相信韓國瑜立法院長很難做，要有全盤考量，尊重季麟連語重心長地發言，剛剛黨團大會對軍購的討論都很坦誠相見，因此也沒什麼風波，不要因為媒體報導擴大疑慮。

季麟連發言引爆藍營怒火，台中市副市長鄭照新率先開轟，「韓院長在第一線承擔你們不用承受的壓力，說話這麼缺乏分寸的人不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉！」國民黨內湖南港市議員候選人陳冠安也表示，有不同意見，都絕不該親痛仇快，高呼要開除韓院長的黨籍，這只會讓綠營有機會挑撥離間、見縫插針，「韓國瑜院長對中華民國、台灣人民和國民黨的愛與付出，毋庸置疑。」一名深藍黨員更怒衝國民黨中央黨部，批評「季麟連你混蛋！你飲彈自盡好了！」這什麼副主席？搞得前不清不楚的，一個說要開除韓國瑜，鄭麗文去吃屎啦！「我國民黨員都看不下去了！國民黨現在就是黑箱黨，鄭麗文領導下就是黑箱黨，跟立院黨團對幹，鄭麗文妳不要臉！」

尹乃菁受訪時緊急滅火稱，季說完後鄭麗文就補充，季麟連情感豐富的說出個人想法，這不代表黨中央的立場。知道季麟連要針對軍購在中常會發言，但黨中央不會審稿，因此他要講什麼都是他發自內心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷女乘客誤按辣椒水！　緊急疏散3車廂
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝
女警慘死！20歲女大生遭肉搜　校方回應了
王俐人IG付費訂閱人數竟「贏過李珠珢」　單月收入超狂
人妻遭丟「旭山動物園焚化爐」　冷血夫認：晚上偷偷丟
剩200m就到公司！24歲駕駛燒成焦屍　家屬悲痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

痛批季麟連哪來的臉開除韓國瑜、教訓徐巧芯　粉專：建議先開除你

粉專批北市吸菸區擺盆栽　網友打臉：日本也有同樣作法

台中局處頻出包！主管要基層偷拍辣妹照傳群組　局長備詢睡著被轟出場

柯文哲也瘋AI！測命定髮型驚見「長髮阿北」　還做仿競選宣傳海報

陳亭妃中常會怨對手亂開支票　賴清德反問陳政策後四字大讚

醫界挺三班護病比入法　籲「獎勵優先於處罰」

遭後援會幹部稱「最弱母雞」？　賴瑞隆喊有充分信心：各方民調領先

民進黨組台北隊　吳沛憶：不會只是表面團結

柯志恩再拋政見搶勞工票　喊補助高雄派遣、外送員投保意外險

城市論壇應是兩邊市民交流　沈伯洋：不是無限萬安論壇

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

痛批季麟連哪來的臉開除韓國瑜、教訓徐巧芯　粉專：建議先開除你

粉專批北市吸菸區擺盆栽　網友打臉：日本也有同樣作法

台中局處頻出包！主管要基層偷拍辣妹照傳群組　局長備詢睡著被轟出場

柯文哲也瘋AI！測命定髮型驚見「長髮阿北」　還做仿競選宣傳海報

陳亭妃中常會怨對手亂開支票　賴清德反問陳政策後四字大讚

醫界挺三班護病比入法　籲「獎勵優先於處罰」

遭後援會幹部稱「最弱母雞」？　賴瑞隆喊有充分信心：各方民調領先

民進黨組台北隊　吳沛憶：不會只是表面團結

柯志恩再拋政見搶勞工票　喊補助高雄派遣、外送員投保意外險

城市論壇應是兩邊市民交流　沈伯洋：不是無限萬安論壇

開名車=有錢？他住3千萬社區　曝停車場「都平價車或老車」

古代日本海盜水軍藏船處！和歌山「三段壁洞窟」隱身地下36公尺

台南海佃國小通學路升級！黃偉哲視察人本廊道　人車分流更安全

石知田自爆「停機3個月」8年女友反應曝光！　陳奕首認升格二寶爸

快訊／北捷紅線女乘客誤按辣椒水！緊急疏散3車廂乘客

獨／高雄校園亮刀私訊曝！爆料男童母還原中鋼父「假裝狀況外」

全智賢睽違10年登大銀幕！池昌旭遭虧「變真人炭治郎」

電車補助夯爆！南市汰舊換新件數飆3成　最高補助破3萬元

預售屋紅利不再？他曝「客變難、空間小」　網搖頭：爛中古一樣貴

蔡豐明：海運業擬籲請政府出面與伊朗協商通行問題　以符保險業要求

周潤發揪梁家輝模仿郭富城　他還加碼〈對你愛不完〉

政治熱門新聞

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控反覆：黨團幹部快崩潰了

「不能讓妳死在這」　北一女爆職場霸凌、無加班費

公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實一時崩潰

季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍　台中副市長怒轟：不道歉別說代表國民黨

大巨蛋開唱就震動　許淑華：體育局解方竟是「拍手取代跳動」

柯文哲、黃國昌合體直播募款　目標1000萬

幕後／鄭麗文訪美規格遭壓低　軍購拉回3800+N施壓

黃國昌爆AIT問「民進黨一定要1.25兆？」　綠轟：造謠、混淆視聽

健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

反擊！打柯遭民眾黨轟破壞藍白合　游淑慧點名陳智菡：最沒資格情勒

黃國昌合體柯P喊募千萬　「賣我這帥臉拜託大家」

更多熱門

相關新聞

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍　台中副市長怒轟：不道歉別說代表國民黨

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍　台中副市長怒轟：不道歉別說代表國民黨

國民黨立院黨團今（29日）召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識，但經過許久仍未有共識；據悉，立法院長韓國瑜日前透過管道，向立委表態「支持8000億軍購」，國民黨副主席季麟連為此在國民黨中常會上開炮，「建請開除韓國瑜黨籍！」對此，台中市副市長鄭照新發文開轟，「韓院長在第一線承擔你們不用承受的壓力，說話這麼缺乏分寸的人不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉」。

季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議

季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議

黑白臉？季麟連嗆開除韓國瑜　鄭麗文這樣說

黑白臉？季麟連嗆開除韓國瑜　鄭麗文這樣說

快訊／為軍購版本槓上！季麟連警告「別親痛仇快」　徐巧芯回應了

快訊／為軍購版本槓上！季麟連警告「別親痛仇快」　徐巧芯回應了

藍黨團100分鐘討論軍購無共識　傅崐萁：每個選區感受到的氛圍不同

藍黨團100分鐘討論軍購無共識　傅崐萁：每個選區感受到的氛圍不同

關鍵字：

季麟連韓國瑜國民黨

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面