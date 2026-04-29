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華醫醫美新秀亮相！41名學生授服繫巾　帶薪實習直通職場

▲中華醫大生醫美容保健系舉辦授服繫巾儀式，師長與業界貴賓親自為學生繫上領巾。（記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大生醫美容保健系舉辦授服繫巾儀式，師長與業界貴賓親自為學生繫上領巾。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學生物醫學及美容保健系，29日舉辦別具特色的「授服繫巾儀式」，41名學生身穿白淨典雅實習制服，在師長與業界貴賓見證下繫上彩色印花領巾，象徵正式邁入醫學美容專業領域，這批生力軍將於今年暑假進入產業展開全學期帶薪實習，提前接軌職場，朝「畢業即就業」目標邁進。

授服儀式於校內國際會議廳舉行，由校長李碧娥、醫事學院院長楊堉麟、系主任林麗英等人，與業界代表許乃仁及聖宜醫美集團幹部共同為學生繫巾，為實習前的重要里程碑揭開序幕。

▲中華醫大生醫美容保健系舉辦授服繫巾儀式，師長與業界貴賓親自為學生繫上領巾。（記者林東良翻攝，下同）

林麗英表示，該系於110年成立，今年為首屆授服學生。實習制服以白色為主調，搭配金邊剪裁與粉彩領巾，象徵醫學美容的專業嚴謹與溫潤親和，也代表學生即將由校園跨入醫美診所與高端SPA場域，展現專業形象。

李碧娥致詞勉勵學生，完成授服儀式即代表正式邁向實習職場，未來應秉持專業倫理與服務精神，守護顧客安全。她也感謝業界提供帶薪實習機會，讓學生在精進技能同時兼顧經濟收入，創造產學雙贏。

▲中華醫大生醫美容保健系舉辦授服繫巾儀式，師長與業界貴賓親自為學生繫上領巾。（記者林東良翻攝，下同）

活動除儀式外，亦安排專題講座，由許乃仁以「安全醫美：療程選擇與風險控管」為題，透過案例解析，指導學生分辨醫療行為與美容護理的界線，強化臨床判斷能力。

▲中華醫大生醫美容保健系舉辦授服繫巾儀式，師長與業界貴賓親自為學生繫上領巾。（記者林東良翻攝，下同）

儀式後同步舉辦實習媒合會，邀集多家醫美與美容相關企業進場說明與面談，包括嘉義長庚醫院醫美中心、聖宜、淨妍、愛爾麗等醫美品牌，以及美容與保養產業代表，直接與學生面對面媒合，提前鎖定優秀人才。

林麗英指出，該系課程結合基礎醫學與皮膚科學，培養學生具備醫學美容輔助與照護能力，並輔導考取醫學美容師、美容技術士及國際芳療師等證照，部分學生畢業前即擁有多張專業證照。也因此，參與媒合的業者多提供帶薪實習，表現優異者可直接轉任正職，實現「實習即就業」。

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