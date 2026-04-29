討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

▲死者堂姐、爸爸抵達殯儀館認屍。（圖／記者吳世龍攝）



記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市湖內區今（29）日凌晨發生一起命案，一名劉姓男子不滿張姓友人欠1500元不還，還用他的帳號玩電子娛樂城輸點數，憤持水果刀砍向張男的脖子導致斃命。檢警今日下午進行初步相驗，父親、堂姐都到場，場面相當哀戚。

檢警今日下午對張男的遺體進行相驗，張姓死者的堂姐表示，兇手應是弟弟認識多年的朋友，但她不認識，也是透過警方才片面知道弟弟和兇手有金錢糾紛，進而產生口角，家人並沒有過問弟弟的交友情形，所以實際有什麼樣的糾紛，家人都不清楚。

▲高雄市湖內區發生兇殺案。（圖／記者許宥孺翻攝）



死者的堂姐表示，堂弟年幼時母親便過世，自小就跟著伯父、堂姐弟居住，生父則居住在台南。弟弟先前在外縣市工作，疑似是電玩遊藝場，有長時間不住家裡，因此並不常聯繫，是近幾個月沒有工作才回高雄住，近期多次向爸爸表示要到朋友家住幾天，沒想到昨天在友人家就遭遇憾事，爸爸得知消息相當難過。

事發在29日凌晨1點多，警消獲報，湖內區中正路有人受傷，救護人員趕抵現場，發現一名男子左側脖子中刀，當場流血如注，緊急將他送往台南市立醫院，不過張男經搶救後仍不治。

▲劉嫌被逮時手上仍持水果刀。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方立即封鎖現場進行調查，在場的34歲徐姓男子表示，他接獲29歲劉姓男子來電，劉男表示要去找34歲張姓友人討債，由於電話中的語氣聽起來相當激動，徐男趕抵現場仍來不及阻止，直擊劉男朝張男脖子砍過去，劉男犯案後則逃離線場。

警方隨後於張男住家20公尺外的巷弄找到劉姓嫌犯，手上還持著犯案水果刀。劉嫌坦承犯案，因張男無業向他借新台幣1500元，不僅積欠不還，還用他的帳號玩電子娛樂城輸點數，讓他心生不滿，便預先準備水果刀前往張男住家，因口角憤而行兇。警方當場依現行犯逮捕劉嫌，全案依殺人罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。