國台辦嗆管制高德「反智」　綠打臉：中國可用Google Maps？

▲中國國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國導航APP高德地圖近期爆紅，但數位發展部認定為危害國家資通安全產品，相關單位研擬禁用。中國國台辦回應，民進黨當局為了謀獨，反中反到反智反科技的地步，只因為是大陸的科技和產品好用，「杯弓蛇影、荒唐可笑」。對此，民進黨今（29日）回應，在中國可以用Google Maps嗎？可以直接上YouTube嗎？好像不行嘛。他們自己管制了這麼久，也不檢討自己，然後現在別國政府要針對內政做一些管理，就開始大放厥詞，不是很雙標荒謬？

對於國台辦發言，民進黨發言人吳崢表示，國台辦講這話很有意思。請教在場媒體朋友：在中國可以用Google Maps嗎？可以直接上YouTube嗎？好像不行嘛。中國不是人人都需要裝一個很好用的軟體叫VPN？

國台辦說，「管制軟體、管制科技，這反智、反科技」，吳崢指出，這話說得真有意思。應該問問廣大的中國人民怎麼樣看管制軟體是「反智、反科技」的做法，這也凸顯出來說中國國台辦的態度非常荒謬。

吳崢表示，全世界最早架網路長城、管制一堆軟體的就是中國，然後他們不檢討自己。不就是中國人民用不到Google Maps，才有高德地圖發展的空間嗎？他們自己管制了這麼久，也不檢討自己，然後現在別國政府要針對內政做一些管理，就開始大放厥詞，不是很雙標荒謬？

至於退役將校到中國頌揚解放軍，吳崢表示，民進黨都非常尊重，無論是現役或者是退役的軍人，為了保家衛國所付出的努力，這也是所有台灣人民心中的感受，都非常愛戴、敬愛國軍弟兄姊妹。

吳崢也提到，但是，如果有人退休之後，竟然是跑去威脅台灣安全的中國人民解放軍那邊助長境外敵對勢力的威風，助長對方的這種軍事侵略的氣焰，甚至回過頭來貶低台灣的話，我想這是不論中央政府、不論民進黨、不論台灣人民，都不會接受這樣的言行。

吳崢指出，民進黨立院黨團過去有在立法院提出過相關的修法，就大家所熟知的「吳斯懷條款」。這一次也有針對這樣校級退役人士言論，提出進一步的修法管制，支持民進黨立法院黨團在立法院所提的相關修正案。