陳亭妃中常會怨對手亂開支票　賴清德反問陳政策後四字大讚

▲台南市長參選人陳亭妃、總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（29日）召開中常會，對於年底大選，據轉述，會中有中常委示警，部分選區已經有候選人喊出當選後普發現金，必須想出對案或因應方式。要競選台南市長的陳亭妃也在一旁補充，她的對手也有喊當選後0到15歲每月發5千，一張嘴亂喊不用負責任。而黨主席賴清德也好奇反問，「那你的社會福利政策是什麼？」陳亭妃侃侃而談相關政策後並強調當選後會立刻盤點六都福利政策，六都有的台南都要有。語畢，賴也讚賞陳亭妃的政見，簡單明瞭。

據轉述，中常會中，民進黨團總召蔡其昌報告時表示，國民黨籍召委都不太排總預算案審查，民進黨各委員會召委會積極排案，國民黨可能為了延會在鋪陳，到時候如果沒案審比較尷尬，不排案、排案排的慢，都要接受人民公評。

軍購部分，蔡其昌表示，國民黨團稍早開大會討論版本，民進黨團立場就是1.25兆，也就是政府跟美方溝通協調後定調的基本需求，低於這個版本不能接受，溝通過程中，國防部已經把很多項目移到年度預算中，這些都是重中之重。

蔡其昌指出，為了滿足在野黨需求，也請陳冠廷召委排機密專報，「但當天只有陳永康來，國民黨到現在還在講空白授權這種很瞎的話」。

蔡其昌表示，軍購特別條例上，民進黨已經把面子跟裡子都做給在野黨，很尊重他們的意見，也多次要求國防部報告，如果國民黨繼續裝傻拖延，到時候要自己面對社會壓力，國防是國人需要，也不會只保護民進黨不保護國民黨。

民進黨秘書長徐國勇表示，針對各縣市輔選規畫已經全面派駐，負責的主管已經參與到各候選人團隊，隨時提供協助，今年希望各地縣市可以規畫擴大聯合競選，等5月黨職選舉過後，黨中央也會找各地主委討論。

對於年底選情，中常委陳茂松示警，各地選舉都有人開出普發現金的政策，像在嘉義民雄就已經聽到，有候選人喊說當市長普發六千，這種政策買票可能會層出不窮，要提早思考如何因應面對。

立委莊瑞雄則認為，這是開選舉支票，也很難說在法律上有什麼問題，好好說明態度就好，做得到就做，選不上的人支票越開越大張，很多這種例子，好好說明就好。

而這次要競選台南市長的陳亭妃提到，她的對手也有喊出當選後，0到15歲每個月發5千，對手確實展開這樣的攻勢，出一張嘴，各種喊不負責任。

聽到此處，賴清德也反問陳亭妃，「那你的社會福利政策是什麼？」陳亭妃也現場報告她所擬政見，並強調，待她當選後的12月25日，就全面檢視各縣市福利政策，只要六都有的，台南都要有。賴也讚賞陳亭妃的政見，簡單明瞭。

賴清德表示，地方上讓各候選人提社會福利政見，中央政府也會盤點可以做的部分。賴也提到，近期會邀請立委到中央黨部，聽取大家對少子女化的意見。這是很需要重視問題，必須處理。